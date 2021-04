BOAO, Chine – PayPal prévoit de mettre en place un portefeuille local en Chine axé sur les paiements transfrontaliers.

En janvier, la société fintech américaine est devenue la première entreprise étrangère à détenir à 100% une plate-forme de paiement en Chine. Mais jusqu’à présent, PayPal a été silencieux sur ses plans.

Hannah Qiu, PDG Chine de PayPal, a déclaré à CNBC que la société envisageait de lancer un portefeuille national. Mais au lieu de rivaliser avec les acteurs dominants Alipay et WeChat Pay pour les paiements nationaux, PayPal se concentrera sur les paiements transfrontaliers.

Lors d’une table ronde organisée par CNBC au Forum de Boao pour l’Asie dans la province de Hainan en Chine, Qiu a développé les plans.

« Notre future activité est principalement sur les transactions transfrontalières. Notre valeur est davantage d’outre-mer. Sur notre marché d’outre-mer, il y a plus de 377 millions d’utilisateurs individuels et plus de 20 millions d’utilisateurs d’entreprise », a déclaré Qiu dans des remarques en mandarin traduites par CNBC.