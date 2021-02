PayPal Holdings mettra fin à ses activités de paiement nationales en Inde à partir du 1er avril, a annoncé vendredi la société dans un communiqué. PayPal, basé à San Jose, en Californie, se concentrera plutôt sur ses activités de paiements transfrontaliers, ce qui signifie que les clients mondiaux pourront toujours payer les marchands indiens utilisant le service.

«À partir du 1er avril 2021, nous concentrerons toute notre attention sur la création de plus de ventes internationales pour les entreprises indiennes, et détournerons notre attention de nos produits nationaux en Inde», a déclaré la société. « Cela signifie que nous n’offrirons plus de services de paiement nationaux en Inde à partir du 1er avril. »

PayPal était une option de paiement sur de nombreuses applications en ligne indiennes telles que le service de voyage et de billetterie MakeMy Trip, l’application de réservation de films en ligne BookMyShow et l’application de livraison de nourriture Swiggy.