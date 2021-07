PayPal, Facebook, Ford et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux après la cloche.

Facebook — Les actions du géant des médias sociaux ont chuté de plus de 3% après avoir averti d’un ralentissement important de la croissance alors qu’il publiait des bénéfices trimestriels. Facebook a dépassé les estimations des analystes en matière de bénéfices et de revenus et a enregistré sa croissance de revenus la plus rapide, 56%, depuis 2016.

PayPal – Les actions de PayPal ont chuté de plus de 7% après quelques heures suite à un manquement à ses bénéfices du deuxième trimestre et à des prévisions inférieures aux prévisions pour le troisième trimestre. La société de paiement a annoncé un bénéfice de 1,15 $ par action pour le deuxième trimestre, dépassant les estimations des analystes de 3 cents par action.

Ford – L’action du constructeur automobile a augmenté de plus de 2% après avoir relevé ses perspectives pour 2021, affirmant qu’il vend plus de voitures plus chères. Ford a annoncé mercredi après-midi un bénéfice de 13 cents par action, ce qui est légèrement inférieur aux estimations des analystes en raison de la pénurie mondiale actuelle de puces semi-conductrices.

Qualcomm – Les actions de Qualcomm ont augmenté de 3% dans les échanges prolongés après avoir publié des bénéfices trimestriels supérieurs aux estimations des analystes et donné des orientations positives pour le quatrième trimestre. La société a déclaré un bénéfice de 1,92 $ par action et un chiffre d’affaires de 8 milliards de dollars.