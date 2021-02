PayPal Holdings Inc a déclaré vendredi qu’il coopérait avec le chien de garde américain des consommateurs concernant une demande d’enquête civile concernant les transferts de fonds et les processus de recouvrement non autorisés présumés de son application Venmo.

La demande du Bureau américain de la protection financière des consommateurs a été faite le mois dernier, a déclaré le processeur de paiement numérique dans un dossier réglementaire. (https://bit.ly/3tsOHn1)

Venmo est une application mobile populaire pour les paiements de personne à personne aux États-Unis. Il est en concurrence avec des applications comme Cash, qui est gérée par le processeur de paiement Square Inc.

Au quatrième trimestre, Venmo, qui fait partie de PayPal depuis 2013, a traité environ 47 milliards de dollars en volume total de paiements, en hausse de 60% par rapport à l’année dernière.