PayPal a coupé les liens avec le site de financement participatif chrétien GiveSendGo après avoir été utilisé pour collecter des fonds pour les émeutiers pro-Trump et les membres du groupe extrémiste d’extrême droite Proud Boys qui ont assisté la semaine dernière. Émeutes MAGA à Washington DC.

GiveSendGo, qui se présente comme le « site de collecte de fonds chrétien gratuit n ° 1 », a permis la tenue d’une série de collectes de fonds sur son site Web dans le but de collecter des fonds pour la défense juridique des personnes arrêtées lors du violent siège du Capitole le 6 janvier.

« Le compte en question a été fermé en raison d’une violation de notre politique d’utilisation acceptable », a déclaré un porte-parole de PayPal dans un communiqué. « PayPal examine attentivement les comptes pour s’assurer que nos services sont utilisés conformément à notre politique de longue date, prenant des mesures lorsque nous estimons que des individus ou des organisations ont enfreint cette politique. »

PayPal a ajouté qu’il interdit l’utilisation de ses services pour «promouvoir la haine, la violence ou d’autres formes d’intolérance».

Jacob Wells, fondateur de GiveSendGo a déclaré qu’il n’approuvait ni ne soutenait chaque campagne publiée sur sa plateforme.

Dans une déclaration à Bloomberg, Wells affirme que son site a d’abord coupé les liens avec PayPal, et non l’inverse.

Wells a déclaré que le site avait choisi de fermer son compte PayPal après que le géant des paiements l’ait contacté au sujet de « certaines campagnes » que la société « voulait censurer ».

«Nous leur avons dit lors d’un appel téléphonique que nous n’étions pas d’accord avec leur position, mais nous annulerions ces campagnes», a déclaré Wells. «Après en avoir discuté avec notre équipe, nous avons décidé de ne plus utiliser PayPal. Nous avons rompu les premiers.

Une collecte de fonds intitulée « Fonds de défense juridique pour les patriotes arrêtés à Washington », cherche à collecter 50000 dollars pour les personnes arrêtées dans la capitale nationale la semaine dernière

GiveSendGo n’a pas encore renvoyé une demande de DailyMail.com demandant un commentaire supplémentaire.

Sur le site Web, il y a encore un certain nombre de collectes de fonds actives en faveur des fonds de défense juridique des «patriotes» qui assistent à l’émeute de mercredi dernier.

L’un, intitulé «Fonds de défense juridique pour les patriotes arrêtés à Washington», cherche à collecter 50 000 dollars.

‘Ces patriotes paisiblement [sic] assemblé au capitole de la nation [sic] alors que les politiciens de carrière essayaient de frauder la volonté du peuple américain dans cette même chambre », peut-on lire dans la description de la collecte de fonds.

« Alors que ces Américains se tenaient dehors, présentant des [sic] preuve de fraude électorale à la porte, non-représentants [sic] à l’intérieur du bâtiment, dont les allégeances sont liées à leurs propres intérêts et non à la volonté du peuple, a refusé d’entendre leurs avances [sic]. Ils ont refusé de répondre aux nombreuses preuves [sic] amené devant eux à leur porte.

La campagne ajoute que les fonds seront exclus à ceux «qui ont été filmés debout sur des meubles ou en train de profaner. Tous les occupants paisibles seront inclus dans le fonds. 95% des fonds iront directement aux personnes touchées par des frais juridiques pour leurs actions pacifiques ce jour-là.

Jusqu’à présent, la campagne n’a recueilli que 25 $ de son objectif global. Une collecte de fonds similaire, à la recherche de 25 000 $, n’a pas encore reçu un seul don.

D’autres campagnes restent sur le site avant les émeutes, de titulaires de comptes cherchant à lever des fonds pour les aider à payer leur voyage à Washington pour les manifestations du 6 janvier, y compris des membres de Proud Boys.

Une campagne intitulée « Ajoutez de l’argent ou de l’or au sac à main des patriotes », qui comprend une photo intitulée « Trump 2020: Faites pleurer à nouveau les libéraux », a permis de collecter 1000 $ pour la cause.

De même, le fonds «Defend Our Liberties in DC» a levé 1 320 $ sur son objectif de 7 500 $ pour «aider 13 Proud Boys de la côte ouest» à se rendre dans le district.

«Les Américains et nos libertés sont attaqués», lit-on dans l’article. «Il est impératif que nous prenions position à Washington DC du 6 janvier 2021 au 21 janvier 2021. Nous avons trouvé notre but dans la vie et nous savons ce qu’il faut faire. Nous sommes des patriotes motivés, prêts à lutter pour notre Constitution et les libertés qu’ils tentent de leur enlever.

Des gaz lacrymogènes sont dispersés alors que les partisans de Trump se rassemblent sur les marches du Capitole après le rassemblement « Stop The Steal » le 6 janvier

Il y a également une collecte de fonds active pour le président de Proud Boys, Enrique Tarrio, qui a jusqu’à présent recueilli 113 000 $ sur un objectif de 200 000 $.

L’homme de 36 ans a été arrêté à Washington deux jours avant le siège du Capitole pour avoir brûlé une bannière Black Lives Matter devant une église historique de Washington. Il a également été trouvé en possession de chargeurs d’armes à feu de grande capacité.

En conséquence, Tarrio a été interdit d’entrer à Washington, ce qui l’a empêché de participer à l’assaut du Capitole.

Il a cependant encouragé l’attaque du site de réseau social Parler et a promis le lendemain de fournir un soutien juridique à tout membre de son groupe qui finirait par être arrêté.

« À ceux qui sont actuellement pourchassés par le gouvernement tyrannique et les médias … À moins que vous n’ayez détruit des biens ou agressé un officier … (ce qui est grave mais ils ont abandonné ces accusations pour les anarcho-communistes) … ils ne peuvent que vous inculper avec intrusion. Ne les laissez pas vous effrayer avec autre chose. C’est le moment de dire F ** K THE SYSTEM », écrit-il.

Paypal avait précédemment fermé un compte tenu par le groupe Joy In Liberty, qui faisait partie de ceux qui payaient pour que les partisans du président Trump se rendent à Washington, après avoir collecté quelque 30000 dollars.

La société a déclaré mardi qu’elle avait également fermé un compte d’Ali Alexander, l’un des prétendus organisateurs de l’émeute. Il a également été banni indéfiniment de Twitter.

«Nous évaluons régulièrement l’activité par rapport à notre politique d’utilisation acceptable et examinons attentivement les actions qui nous ont été signalées, et nous mettrons fin à nos relations avec les titulaires de compte qui enfreignent nos politiques», a ajouté PayPal à propos d’Alexander à Bloomberg.

Le site de financement participatif GoFundMe a pris des mesures similaires à la suite de l’émeute de Capitol Hill, affirmant qu’il ne permettrait plus aux utilisateurs de collecter des fonds pour les frais de voyage afin de participer à des événements politiques potentiellement violents après que des manifestants pro-Trump aient utilisé la plate-forme avant de prendre d’assaut le Capitole américain.

De nombreuses entreprises interrompent les dons politiques à la suite des troubles de la semaine dernière.

Airbnb, Amazon et American Express font partie d’une longue liste d’entreprises qui suspendent les dons à tous les législateurs impliqués dans la contestation de la certification des résultats électoraux.

D’autres entreprises, notamment Bank of America, Facebook et Google, coupent tous les dons politiques, quel que soit leur parti.

PayPal a déclaré mardi avoir également fermé un compte d’Ali Alexander (ci-dessus), l’un des prétendus organisateurs de l’émeute.

Ce n’est pas la première fois que GiveSendGo est entraîné dans une vague de controverse.

En août, le site Web a défendu sa décision d’organiser une campagne pour Kyle Rittenhouse, l’adolescent de l’Illinois qui a abattu deux manifestants à Kenosha l’été dernier.

La campagne avait permis d’amasser plus de 280 000 $ pour Rittenhouse.

À propos de sa décision de ne pas supprimer le fonds, Wells a déclaré: « Nous ne sommes pas le juge et le jury, Dieu l’est. Et nous allons lui laisser le choix.