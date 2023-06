Payne Miller de Princeton s’engage dans l’ouest de l’Illinois – Shaw Local

PRINCETON – Payne Miller a visité de nombreux collèges au cours de ses nombreuses aventures pour trouver une maison pour jouer au football au niveau supérieur.

Mercredi, il l’a trouvé.

Le joueur de ligne senior de Princeton a annoncé son intention de s’engager à l’Université Western Illinois pour jouer pour les Leathernecks, affirmant qu’il était « satisfait ».

Il a visité de nombreuses écoles avant de décider que Western était la bonne personne.

« En descendant à WIU, j’avais déjà eu l’intention de m’engager prochainement dans une école, donc descendre et voir les installations et ce qu’ils pourraient m’offrir était important », a-t-il déclaré. « Mais dans l’ensemble, je dirais que ma raison de m’engager était parce que je me sentais comme chez moi, et je pouvais à 100% me voir jouer sous les entraîneurs et la culture là-bas à WIU. »

Payne Miller

L’entraîneur de Princeton, Ryan Pearson, a déclaré que les Leathernecks obtenaient un talent spécial et un grand jeune homme.

«Payne est extrêmement explosif avec de grands pieds pour un enfant qui pèse 290 livres. Aussi bon joueur qu’il soit, WIU obtient un jeune homme de haut caractère qui travaillera extrêmement dur », a déclaré Pearson.

« Je suis si heureux pour Payne et sa famille. C’est fantastique. Chaque fois que vous avez un joueur qui a la possibilité de faire payer ses études tout en jouant au jeu qu’il aime, c’est vraiment génial.

Miller a également reçu une offre de l’Université Lindenwood, un nouveau programme NCAA Division I à St. Charles, Mo.

Il a également attiré l’intérêt de DI de Drake et Butler et a reçu de nombreuses invitations pour la journée junior.

Le prochain Tiger sur le front du recrutement immédiat est le joueur de ligne senior Bennett Williams. Il a reçu des offres de 10 écoles, dont presque toutes les écoles publiques – ISU, Western, Eastern et Southern.

Bennett Williams (Mike Vaughn)

Les autres offres de Williams sont venues de l’armée, de l’Air Force Academy, de l’état de l’Indiana, de l’état de Grand Valley, de Columbia, de l’état du Minnesota et de Lindenwood.

Il a récemment effectué des visites dans les camps de quatre écoles de la Division I – Illinois, Wyoming, Iowa et Northwestern.

L’ailier junior de Princeton, Noah LaPorte, a déjà attiré l’attention de l’Illinois et a été leur invité sur le campus.