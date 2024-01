PayFacs transforme chaque entreprise en une société de paiement

Les facilitateurs de paiement, ou PayFacs, mènent tranquillement une révolution au cœur de l’économie numérique. Au centre de ce remaniement se trouve la finance intégrée, englobant l’intégration des solutions de paiement, bancaires et de crédit dans les plateformes de vente au détail, y compris les places de marché en ligne et les solutions logicielles d’entreprise.

PayFacs permet aux commerçants, aux places de marché et aux plateformes logicielles d’intégrer des fonctionnalités de paiement sophistiquées directement dans les produits. Cette intégration signifie que les utilisateurs finaux peuvent effectuer des transactions de manière transparente sans quitter l’application, le site Web ou la plateforme logicielle d’un commerçant.

Ce ne sont là que quelques-unes des idées explorées dans «L’économie PayFac et la révolution des paiements intégrés,” un Renseignement PYMNTS et Carat de Fiserv collaboration. Ce rapport examine comment PayFacs alimente les paiements intégrés, changeant la donne pour les commerçants et les marchés et ouvrant de nouvelles sources de valeur pour les entreprises.

PayFacs crée de nouveaux niveaux d’engagement avec les utilisateurs finaux.

PayFacs permet aux plateformes de vente au détail, aux logiciels d’entreprise et à d’autres entreprises en ligne d’intégrer les paiements dans les flux de travail des clients et de capturer de nouvelles sources de revenus auprès des clients existants. Par exemple, un fournisseur de logiciels d’entreprise peut proposer des modèles d’abonnement ou des programmes de fidélité intégrés de manière transparente dans ses applications.

Les entreprises peuvent monétiser l’engagement de nouvelles manières qui ajoutent de la valeur.

Monétiser l’engagement des utilisateurs finaux consiste à créer une situation « gagnant-gagnant » pour PayFac et les entreprises de l’écosystème. La clé est d’aligner ces stratégies d’engagement sur les objectifs de génération de revenus tout en offrant une valeur ajoutée aux utilisateurs finaux.

PayFacs débloque de nouveaux modèles commerciaux qui touchent de nouveaux clients.

PayFacs offre aux entreprises la possibilité d’intégrer les paiements et les crédits dans les flux de travail des clients. Cela ouvre de nouvelles voies à ces entreprises pour atteindre de nouveaux marchés, clients et zones géographiques à grande échelle. Par exemple, les entreprises qui comptaient autrefois sur les grossistes et les distributeurs pour atteindre les utilisateurs finaux peuvent désormais s’adresser directement aux consommateurs via le Web et les applications et percevoir le paiement directement auprès de ces nouveaux acheteurs.

La donne a changé grâce à PayFacs. Les expériences de paiement intégrées et fluides ne sont plus l’apanage exclusif des mégabanques et des géants de la technologie. Téléchargez le rapport pour en savoir plus sur la manière dont les facilitateurs de paiement peuvent aider les entreprises à exploiter une nouvelle croissance et une nouvelle monétisation rendues possibles par paiements intégrés.