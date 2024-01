PayFacs parie gros sur les portefeuilles numériques en 2024

Les portefeuilles numériques deviennent de plus en plus indispensables au traitement des transactions dans le secteur de l’édition de logiciels. Soixante et onze pour cent des facilitateurs de paiement (PayFacs) ont adopté cette technologie et poussent l’innovation pour améliorer leurs capacités.

Cependant, la dernière étude de PYMNTS Intelligence révèle les différentes priorités d’innovation des acteurs de l’industrie du logiciel. Par exemple, alors que PayFacs se concentre sur les portefeuilles numériques innovants, les marchés se concentrent davantage sur les innovations en matière de prêts aux commerçants à court terme.

Ce ne sont là que quelques idées explorées dans «L’écosystème de la finance embarquée : édition de publication de logiciels,” un Renseignement PYMNTS et Carat de Fiserv collaboration. Cette synthèse de données examine le rôle évolutif de la finance intégrée dans le segment des producteurs et éditeurs de logiciels. Il s’appuie sur les informations d’une enquête menée auprès de 282 dirigeants de PayFacs, d’éditeurs de logiciels indépendants (ISV) et de places de marché entre le 10 mai 2023 et le 25 août 2023.

D’autres résultats de l’étude comprennent :

Les marchés et les éditeurs de logiciels indépendants manquent d’innovation en matière de portefeuilles numériques.

Alors que de nombreux PayFacs ont intégré des portefeuilles numériques, 26 % des éditeurs de logiciels indépendants et 25 % des places de marché l’ont fait. Avec 38 % des transactions de paiement sur ce segment réalisées via des portefeuilles numériques, PayFacs a acquis un avantage concurrentiel significatif en investissant dans cette méthode. Néanmoins, les éditeurs de logiciels indépendants et les places de marché peuvent rattraper leur retard grâce à l’innovation dans cette fonctionnalité financière intégrée.

Les éditeurs de logiciels du secteur sont confrontés à des problèmes d’intégration de systèmes et de disponibilité des données.

Les problèmes d’intégration système constituent un obstacle important au lancement d’innovations pour 26 % des éditeurs de logiciels indépendants du secteur du logiciel. Ce taux est plus du double de la moyenne de tous les éditeurs de logiciels indépendants. En outre, la même proportion cite le manque de disponibilité des données comme un obstacle à l’innovation, aggravant ce défi. En revanche, seulement 15 % des places de marché et 8 % des PayFacs identifient les intégrations de systèmes comme leur principal défi.

L’accent mis sur l’innovation en matière de finance intégrée et de portefeuilles numériques dans le secteur varie.

Les différentes priorités d’innovation de PayFacs, des éditeurs de logiciels indépendants et des places de marché reflètent les défis et les opportunités liés à la navigation dans le paysage du commerce électronique. Alors que 25 % des PayFacs concentrent leurs efforts d’innovation sur la gestion des risques et la conformité, une part beaucoup plus faible des éditeurs de logiciels indépendants et des places de marché font de même. A l’inverse, l’innovation pour l’amélioration opérationnelle est le pilier pour 50 % des marketplaces.

Les portefeuilles numériques et autres offres financières intégrées sont devenus des éléments essentiels du succès. Le besoin d’innovations sur mesure est de plus en plus évident à mesure que le secteur de l’édition de logiciels modernise ses offres financières intégrées.

Téléchargez le rapport pour découvrir comment les éditeurs de logiciels peuvent relever les divers défis et opportunités liés à finance numérique intégrée.