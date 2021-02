Aujourd’hui, c’est l’occasion pour vous de récupérer votre impôt sur le revenu payé pour l’année d’imposition 2019-2020. CRED, une start-up de technologie financière très populaire, a lancé une chance plutôt intéressante pour les utilisateurs de récupérer leur paiement d’impôt sur le revenu de l’exercice 2019-2020. CRED indique que tout utilisateur de la plate-forme avec une bonne cote de crédit est éligible pour participer à cette offre. La plateforme de paiement par carte de crédit pour les particuliers ayant une bonne cote de crédit souhaite que les utilisateurs effectuent un paiement par carte de crédit le 1er février, lors de la journée du budget au Parlement. Un heureux gagnant, cependant, sera éligible à une récompense égale à 100% de son impôt sur le revenu de l’exercice 2019-20, jusqu’à un maximum de Rs 10,00,000. Autrement dit, un gagnant parmi tous les utilisateurs de CRED qui paieront réellement leurs factures de carte de crédit pendant cette fenêtre. Ce sont de gros obstacles à surmonter. Le budget de l’Union 2021 sera présenté par la ministre des Finances Nirmala Sitharaman au parlement aujourd’hui.

La façon dont cela fonctionne est que vous devez vous diriger vers la section Mon argent dans l’application CRED sur votre téléphone Apple iPhone ou Android, et sélectionner l’onglet Score de crédit. L’application CRED pourra recueillir votre cote de solvabilité auprès des bureaux de crédit d’Experian et CRI. Toute personne ayant un score supérieur à 750 sera éligible à cette offre. Ensuite, vous devez payer toute facture de carte de crédit via votre application CRED en utilisant soit UPI ou netbanking comme mode de paiement, pour être éligible à la chance du tirage au sort. Ce qui n’aide pas non plus vos chances de gagner, c’est le fait que le CRED lui-même dit que le début du mois est très au milieu du cycle moyen de paiement par carte de crédit, ce qui signifie que de plus en plus d’utilisateurs saisiront probablement la chance de payer. sur leurs cotisations de carte de crédit.

Il est également un peu déroutant que lorsque nous avons vérifié, l’application au moment de la rédaction de cet article, CRED exige que nous utilisions 5000 points CRED dans l’application pour obtenir le score actualisé. Le fait est que vous pourriez aussi bien essayer cette chance unique de récupérer ce que vous avez payé en tant qu’impôt sur le revenu au cours de l’exercice 2019-2020. Selon les derniers chiffres rapportés, CRED a une base d’utilisateurs de 5,9 millions d’utilisateurs de cartes de crédit avec un pointage de crédit médian de 830. Essentiellement, vous regardez 1 sur 5,9 millions de chances de gagner. Quelle est la probabilité? Vous connaissez la réponse aussi bien que moi. Si vous avez un paiement de facture par carte de crédit à venir, pourquoi pas, plutôt que d’attendre peut-être quelques jours de plus pour payer la facture de toute façon.