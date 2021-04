La jeune carrière de boxe de Paul s’est poursuivie plus tôt ce mois-ci lorsqu’il a obtenu un KO rapide contre le vétéran du MMA Askren, mais la rivalité croissante de la star des médias sociaux avec le patron de l’UFC, White, devrait s’intensifier encore après que Paul ait assisté à la carte UFC 261 de samedi à Jacksonville, en Floride.

Paul, qui a eu une confrontation avec l’ancien champion de l’UFC Daniel Cormier lors de l’événement, a reçu des éloges mesurés de White lors de sa conférence de presse d’après-combat pour sa capacité à générer du buzz et à créer des jours de paie pour lui-même – mais White n’a pas tardé à énumérer. les différences entre le type de combat que Paul recherche et sa propre marque de promotion de combat.

« Je ne sais même pas quoi penser du [Ben] Askren chose. Le tout est époustouflant pour moi, mais bon pour lui. Prends cet argent tant que tu peux, gamin», A déclaré White.

White, cependant, a admis qu’il n’était pas d’accord avec les rapports selon lesquels le combat soutenu par Triller entre Paul et Askren était lucratif au milieu des rapports selon lesquels il avait vendu plus d’un million de pay-per-views.

« Je ne crois rien [Triller] dire, « White a dit. »C’est un cirque affreux. Rien de tout cela n’est réel.

« Pensez-vous que tout ce qui se passe là-bas est réel? Allez, mec. J’ai construit une vraie entreprise ici, un vrai sport. «

La bourse déclarée de Paul de 640000 $ augmentera probablement considérablement lorsque sa part des ventes PPV sera ajoutée, et le joueur de 24 ans n’a pas tardé à souligner sur les réseaux sociaux que son salaire pour un combat était supérieur au total que la plupart des combattants de l’UFC collectent.

« Dans mon troisième combat, j’ai gagné plus d’argent en salaire total que n’importe quel combattant de l’histoire de l’UFC», A écrit Paul dans un long article sur les réseaux sociaux destiné à White.

« Peut-être qu’il est temps de payer leur juste part à vos combattants? Pas étonnant qu’ils veuillent tous se lancer dans la boxe. Dana, vous dites que vous faites les combats que les fans veulent voir, alors dépêchez-vous et faites [Jon] Jones contre [Francis] Ngannou. Payez-leur leur juste part. Bourse de 10 millions de dollars pour chaque gars plus pay-per-view.

« Pourquoi les combattants de l’UFC sont-ils si sous-payés par rapport aux boxeurs? Pourquoi ai-je fait plus dans mon troisième combat que tous sauf deux (Khabib [Nurmagomedov] et Conor [McGregor]) Les combattants de l’UFC ont-ils dans l’histoire? je sais pourquoi. «

La critique de Paul contre White et la structure salariale de l’UFC intervient à un moment où Jones, l’ancien champion de longue date des poids lourds légers, cherche un jour de paie gigantesque pour affronter Ngannou dans ce qui serait les débuts des poids lourds de Jones, avec White apparemment peu disposé à répondre aux demandes de Jones. – qui, selon lui, était de l’ordre de 30 millions de dollars.

Plusieurs autres combattants ont exprimé leur mécontentement à l’égard de la rémunération de l’UFC et se sont déplacés vers d’autres organisations, telles que Bellator et ONE Championship, à la recherche de bourses plus élevées.

Mais comme Paul l’a prouvé, il existe d’autres voies dans lesquelles les combattants peuvent gagner rapidement de l’argent – et, dans son cas du moins, vous n’avez même pas besoin d’être un boxeur de haut niveau.