Payez une fois, obtenez un stockage cloud à vie d’Internxt

Le stockage en nuage est généralement un abonnement continu. Cela signifie que vous pouvez stocker des fichiers tant que vous continuez à payer les frais mensuels ou annuels.

Les prix peuvent sembler abordables à seulement quelques livres ou dollars par mois, mais au fil des ans, ils peuvent monter. De plus, vous n’obtenez généralement pas beaucoup de stockage sur le niveau le moins cher.

Il est relativement inhabituel de voir des offres à vie, où vous payez une fois et pouvez utiliser le stockage que vous avez acheté indéfiniment. Et quand vous les voyez, les prix peuvent être un peu rebutants.

Mais ils coûtent beaucoup moins cher à long terme.

En ce moment – ​​jusqu’au 19 décembre – Internxt propose plans de stockage cloud à vie de 2 To à 10 To.

Obtenir 2 To vous coûtera 299 $ / 299 £, ce qui est le plus petit montant que vous pouvez acheter, 5 To coûte 499 $ / 499 £ et 10 To 999 $ / 999 £.

Normalement, 2 To vous coûteraient 8,99 $ / 8,99 £ par mois, ce qui signifie que vous aurez atteint le seuil de rentabilité dans les trois ans et après cela, il s’agit en fait d’un stockage cloud gratuit. Et ce sera encore plus tôt si les prix mensuels augmentent pendant cette période.

Voir les plans à vie d’interxt

Internxt est un service de stockage en nuage relativement nouveau et ne possède pas toutes les fonctionnalités de certains des acteurs les plus établis, mais a la particularité d’être crypté de bout en bout. Cela signifie que personne d’autre que vous ne peut voir vos fichiers, ce qui ne peut être dit pour certains des services de renom qui n’offrent pas de cryptage de bout en bout.

Si vous êtes intéressé, n’oubliez pas que ces plans sont disponibles jusqu’au 19 décembre, après quoi vous ne pourrez plus les obtenir.