Les logiciels Microsoft ont toujours été coûteux, qu’il s’agisse de Windows ou d’Office. Si c’est ce dernier dont vous avez besoin, nous pouvons vous aider grâce à un excellent pack actuellement proposé sur StackSocial. Bien sûr, vous pouvez utiliser la version gratuite d’Office, mais elle n’offre pas toujours toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin et l’achat d’une copie s’accompagne normalement d’un frais uniques élevés ou un Souscription mensuelle. Mais avec la dernière offre de StackSocial, vous pouvez obtenez une licence à vie pour Microsoft Office 2021 pour seulement 30 $ Et d’une manière ou d’une autre, ce n’est pas tout : commandez maintenant et vous bénéficierez également d’une formation intégrée sans frais supplémentaires. Plus besoin d’essayer de comprendre comment créer ces tableaux croisés dynamiques à partir de vidéos YouTube de mauvaise qualité.

Nous avons vu quelques offres pour Office apparaître chez StackSocial dans le passé, parfois proposées seules pour Windows ou Mac, ou associées à Windows 11 Pro. Mais à 30 $, c’est à peu près aussi bas que nous avons tendance à le voir. Et puis, vous devez également prendre en compte la formation gratuite, ce qui en fait une double valeur. N’oubliez pas que cette offre concerne uniquement Office sous Windows, donc pas de versions Mac ici.

Comme pour les accords précédents, les mêmes mises en garde s’appliquent ici. La licence Office fournie est valable pour un ordinateur, vous ne pouvez donc pas installer les applications sur plusieurs machines de votre maison. Et si cet ordinateur cesse de fonctionner ou si vous effectuez une mise à niveau vers autre chose, vous pourriez rencontrer un problème en essayant de le transférer. Pour cette raison, il est préférable de considérer la partie « durée de vie » de la licence comme faisant référence à la durée de vie de votre PC. Mais les versions de l’accord de Stack sont en vigueur depuis plus d’un an – celle que nous avons achetée début 2022, par exemple, fonctionne toujours bien.

Ce package Office n’inclut pas non plus de stockage cloud OneDrive, ni aucune des fonctionnalités les plus récentes telles que la nouvelle IA sophistiquée de Microsoft Copilot.