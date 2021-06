« Payez-moi en tant que combattant de l’événement principal »: la star de l’UFC Costa se retire du prochain combat à la une alors que le débat sur la rémunération des combattants s’intensifie

Costa, le deuxième poids moyen au monde, devait affronter son compatriote Cannonier dans une lutte à la fin de l’été avec des implications pour le titre au sommet de la division des 185 livres, mais a écrit sur les réseaux sociaux qu’il ne participera plus au championnat. combat.

Le Brésilien mécontent s’est rendu sur Twitter tard vendredi pour dire que l’UFC devrait « Payez-moi en tant que combattant de l’événement principal pour avoir des combats (sic) dans les événements principaux. »

Il ajouta: « Les YouTubers montrent toute la honte sur cette entreprise.«

Juste pour être clair. Je n’ai jamais signé ou verrouillé ce contrat. Pourquoi l’ufc a annoncé ce combat s’il n’a pas signé ? ma question aussi – Paulo Costa (Borrachinha) (@BorrachinhaMMA) 5 juin 2021

Il a également suggéré que l’UFC avait officiellement annoncé le combat bien qu’il n’ait pas signé son accord de combat.

« Juste pour être clair. Je n’ai jamais signé ou verrouillé ce contrat. Pourquoi l’UFC a annoncé ce combat s’il n’a pas signé ? ma question aussi, » il a écrit.

La déclaration de Costa ne manquera pas de provoquer la consternation au siège de l’UFC à Las Vegas au milieu d’un débat qui s’intensifie sur la question de la rémunération des combattants dans les arts martiaux mixtes – et, plus précisément, l’UFC.

La missive franche du jeune homme de 30 ans fait probablement référence aux frères Paul, la paire de farceurs de YouTube qui semblent s’être imposés avec succès en tant que produits à la carte dans la boxe.

Logan Paul, le boxeur sans victoire et aîné des deux frères, devrait affronter Floyd Mayweather dimanche soir dans un combat qui augmentera considérablement sa valeur nette, alors qu’il a été confirmé au cours de la semaine que Jake Paul boxera l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley en août dans un combat qui rapportera à l’ancien détenteur du titre des poids mi-moyens un salaire record en carrière.

Dana White, le président de l’UFC toujours habile à remporter des concours avec sa liste d’entrepreneurs indépendants, ne cligne pas des yeux lorsqu’il est confronté à ces problèmes, même si le combat très attendu des poids lourds entre Jon Jones et Francis Ngannou – l’un des plus grands possibles dans le paysage MMA d’aujourd’hui – s’effondre sous nos yeux.

Jake Paul, qui a également remis à l’ancien combattant de l’UFC Ben Askren sa plus haute bourse en carrière pour sa défaite en un tour contre le YouTuber plus tôt cette année, a vivement critiqué la structure salariale de White et est devenu une figure improbable dans le débat en cours.

Avertissement : la vidéo contient des jurons

« Il y a un mouvement, qui va de l’avant, qui va montrer que les combattants devraient être mieux payés« , a déclaré Paul dans une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux par l’ancien combattant de l’UFC Jimi Manuwa cette semaine.

« C’est injuste. Les combattants de l’UFC n’ont pas un salaire équitable. De tous les sports, le pourcentage que les propriétaires obtiennent par rapport à l’athlète, ils sont les plus bas.

Francis Ngannou contre Jon Jones, ce combat devrait avoir lieu. Dana White, paie-leur les 10 millions de dollars. Il prend leur argent. Ce sont eux qui font le contenu. Ce sont eux qui montent sur le ring, au péril de leur vie.

« Chris Weidman entre, brise sa jambe en deux », a ajouté Paul. « À quoi ça ressemble ? Il ne pourra peut-être plus jamais se battre et nourrir sa famille.

« Ces combattants risquent leur vie. Vous pouvez littéralement mourir sur le ring et ils doivent être davantage indemnisés. Je suis un grand partisan de ce mouvement et du contrôle.

« Alors putain cette merde. Putain de Dana Blanc. »

White, cependant, a résisté à tout débat important sur l’augmentation des salaires des combattants et la rupture des structures de rémunération acceptées par l’entreprise pour obtenir de gros combats au-dessus de la ligne. Mais la logique dicte qu’il pourrait arriver un point de basculement qui pourrait faire basculer le pendule hors de son contrôle.

Et cela ne peut arriver que si des combattants comme Jones et Costa refusent de céder dans leur campagne pour une plus grande part du gâteau.