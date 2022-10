Payez l’homme: Odell Beckham Jr. brise le silence sur le retour de la NFL – dit que Rams lui a offert “le plus bas des bas”

Odell Beckham Jr a rompu son silence sur un potentiel des Rams de Los Angeles, révélant que les Rams lui avaient offert le “plus bas des bas” pour qu’il revienne malgré son casier toujours détenu par l’équipe.

Au cours de la victoire du Super Bowl de cette année, le receveur large des Rams Odell Beckham Jr. s’est déchiré le LCA après avoir fait la différence dans le match. Depuis lors, il a subi une intervention chirurgicale et a réhabilité son genou tandis que les fans des Rams se demandent quand il reviendra. Les Rams ont révélé que son casier était toujours en place au stade SoFi, faisant allusion à un retour en douceur dans l’équipe. Pendant la saison morte, les Rams ont dépensé tellement d’argent que les fans ont commencé à se demander ce que les Rams pourraient bien offrir à Odell. Eh bien, Odell a finalement rompu son silence et nous a dit à quoi ressemblait leur offre initiale et a montré que le processus n’avait pas été fluide.

Odell Beckham Jr. Blast The Rams lui propose de revenir dans l’équipe

Au hasard, Odell Beckham Jr. a décidé de répondre aux tweets sur son avenir et a fait savoir qu’un retour des Rams ne semblait pas probable.

Mais YES LA m’a traité normal et spécial dans le même souffle, on voit comment ça s’est passé ! Pour les deux côtés. Je suis sorti pour gagner un 🏆 là-bas en sachant le risque de jouer sans ACL… et puis j’ai obtenu la plus basse des offres basses après cela pour la saison prochaine. Impossible 😂😂 – Odell Beckham Jr (@obj) 12 octobre 2022

Insensé de penser qu’ils ont sous-estimé la personne qui les a aidés à se qualifier pour les séries éliminatoires en tant que champions. En réponse Rams, l’entraîneur-chef Sean McVay a gardé la classe et a laissé entendre qu’une offre finale n’a pas encore été faite.

“J’adore Odell, nous avons un dialogue constant”, a déclaré McVay. “Je pense qu’il sait aussi que certainement, je ne pense pas que ce soit le dernier qui viendrait de nous. Je ne sais pas exactement ce que c’est. Il sait ce que nous ressentons pour lui. Nous avons un peu de temps. Mais j’adore Odell. Rien que de bonnes choses venant de moi.

Les Rams ont actuellement une fiche de 2-3 et pourraient utiliser Odell, mais le problème est que chaque équipe, quel que soit son record, recherche quelqu’un comme Odell qui peut changer un match par lui-même.