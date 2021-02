Payez, Google: les journaux indiens exigent une part de 85% des revenus publicitaires du géant de la technologie

Les journaux indiens ont rejoint l’offensive contre Google, l’exhortant à augmenter la part des revenus publicitaires des éditeurs à 85%. Le géant de la technologie a récemment été confronté à des demandes de payer des médias locaux pour des informations dans plusieurs pays.

La demande audacieuse a été produite jeudi par l’Indian Newspaper Society (INS), qui rassemble les maisons de presse écrite du pays. L’INS a déclaré avoir envoyé une lettre à la succursale de Google en Inde, critiquant sa «Système publicitaire très opaque» et exigeant une augmentation de la part des revenus.

Le contenu produit localement « A donné à Google l’authenticité en Inde depuis sa création, » l’INS a déclaré dans un communiqué, insistant sur le fait que ses demandes sont justes.

La société a insisté sur le fait que Google devrait augmenter la part des éditeurs dans les revenus publicitaires à 85 pour cent, et assurer également plus de transparence dans les rapports sur les revenus fournis aux éditeurs par Google.

L’INS a également souligné les efforts d’autres pays pour essayer de faire payer Google aux producteurs de contenu local, notant que le géant de la technologie «A récemment accepté de mieux rémunérer et rémunérer les éditeurs en France, dans l’Union européenne et notamment en Australie.»

En janvier, Google a conclu un accord avec une association d’éditeurs français sur la manière dont il paiera pour la réutilisation d’extraits de leur contenu. L’accord fait suite à une dispute entre les éditeurs et le géant de la technologie, motivée par l’adoption de la directive européenne sur le droit d’auteur, introduite dans le droit national français. Google a tenté d’éviter les paiements, en retirant unilatéralement les extraits de code, mais cela a été jugé illégal par les régulateurs français.

Cette semaine, l’Australie a adopté une loi très attendue qui oblige les géants de la technologie à payer pour le partage de contenu médiatique local sur leurs plateformes. La législation a suscité une forte opposition de la part de Google et de Facebook, qui ont fait valoir qu’elle ne reconnaissait pas les avantages que les éditeurs tiraient de la diffusion de leur contenu sur les plates-formes. Avant son adoption, Google a conclu d’importants accords pluriannuels pour payer les actualités générées par les grands éditeurs locaux.

La querelle entre Big Tech et le gouvernement a abouti à un black-out d’une semaine sur les médias australiens, imposé par Facebook. L’impasse a également affecté les pages de certains organismes gouvernementaux et organismes de bienfaisance australiens.

La bataille en ligne a finalement abouti à des modifications de dernière minute du projet de loi qui pourraient potentiellement permettre à Big Tech d’esquiver les nouvelles règles, et elle a déjà été critiquée comme « abandon » de la part du gouvernement australien, étant donné que les entreprises de technologie disposent d’une période prolongée pour aplanir des accords séparés avec les organes de presse locaux, ainsi que la possibilité de conclure «Contributions financières significatives à la durabilité de l’industrie australienne de l’information» être traité différemment.

D’autres pays envisagent également de secouer un peu la Big Tech. Le Canada, par exemple, cherche à introduire une législation pour mettre les créateurs de contenu local et les entreprises de technologie sur un pied d’égalité. Selon le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, le plan sera dévoilé d’ici l’été, et aucun accord entre les grandes technologies et les points de vente locaux conclus en privé ne le fera dérailler.

