Payet, Bolasie et Depay : pourquoi tant de joueurs européens se rendent au Brésil ?

Un récent reportage sportif diffusé à la télévision brésilienne a parfaitement capturé l’excitation – et la perplexité – provoquées par l’afflux de joueurs européens.

Tout a commencé avec un montage des buts marqués par Memphis Depay, recruté par les Corinthians la semaine dernière, un transfert qui a plongé dans le délire une grande partie des supporters du club de Sao Paulo. Les clips de supporters imitant la célébration de but de l’attaquant néerlandais, les doigts dans les oreilles, ne sont qu’un petit échantillon de ce à quoi on peut s’attendre dans les mois à venir.

Puis sont apparues les images d’autres joueurs : l’international danois Martin Braithwaite ; Maxime Dominguez, un milieu de terrain suisse ; Mohamed El Arouch, 20 ans, un Français ; l’ancien arrière latéral de Norwich City et Newcastle United Jamal Lewis.

Tous ont signé pour des clubs au Brésil depuis la fin de la saison européenne 2023-24. Le segment télévisé a intitulé de manière ludique le récapitulatif « Tournée des Gringos aléatoires ».

Mais ce n’est pas tout. La liste complète comprendrait également l’ancien meneur de jeu français Dimitri Payet, qui joue pour Vasco da Gama depuis août 2023, et Tobias Figueiredo, ancien joueur portugais en équipe de jeunes et désormais prêté par Fortaleza à Criciuma. L’Espagnol Hector Hernandez est un partenaire d’attaque possible pour Depay aux Corinthians. Il y a aussi Yannick Bolasie, également à Criciuma. Il a peut-être joué 50 fois pour la RD Congo, mais il est né en France et a grandi en Angleterre, ce qui le rend suffisamment européen pour être considéré comme un importateur de ce que les Brésiliens appellent le Vieux Continent.

C’est une tendance qui attire l’attention, quelle que soit la manière dont on la présente. Il y a déjà eu des Européens au Brésil – le meneur de jeu serbe Dejan Petkovic est considéré comme une légende à Flamengo et Clarence Seedorf a connu une fin de carrière mémorable à Botafogo – mais jamais auparavant il n’y en a eu autant à la fois dans l’ère moderne. Alors que les chiffres sont susceptibles d’augmenter encore, il semble opportun de se poser la question évidente : que se passe-t-il ?

D’une part, les règles régissant l’utilisation de joueurs étrangers ont été assouplies. Il y a deux ans, les clubs pouvaient utiliser un maximum de cinq étrangers dans une équipe pour un match. Ce nombre a été réduit à sept en 2023. En mars, les clubs de la première division du Campeonato Brasileiro ont voté à l’unanimité pour relever à nouveau ce plafond, jusqu’à neuf.

L’impact de ces changements s’est fait sentir plus fortement en Amérique du Sud. Le Brésil a attiré des talents d’Argentine, d’Uruguay et d’autres pays voisins pendant des années ; il peut désormais vraiment se défouler. Botafogo, actuel leader du championnat, compte six Sud-Américains non brésiliens dans ses rangs, tout comme Palmeiras, deuxième. Gremio, le foyer traditionnel de nombreux « hermanos », en compte neuf. Cette marge de manœuvre supplémentaire a cependant également amené d’autres marchés à entrer dans l’équation.

Le football brésilien a été, dans l’ensemble, plus ouvert aux voix extérieures au cours de la dernière décennie. Les entraîneurs portugais Jorge Jesus et Abel Ferreira ont connu un énorme succès, suivant un chemin que beaucoup d’autres ont suivi. La fédération locale de football a voulu rompre avec la tradition et nommer Carlo Ancelotti au poste d’entraîneur de l’équipe nationale masculine. Les financements étrangers ont permis une modernisation en coulisses. Il est logique que ces modèles soient également reproduits sur le terrain.

Il est tentant de voir dans la vague d’Européens le signe que le football brésilien est en plein essor. De loin, on pourrait penser que les clubs brésiliens ont acquis la puissance financière nécessaire pour concourir pour des joueurs qu’ils n’auraient pas pu recruter auparavant, ou pour des réseaux de recrutement internationaux qui auraient été un anathème pour les générations passées. Peut-être que les récents changements structurels – la loi de 2021 qui a permis aux clubs de devenir des sociétés anonymes (SAF), l’augmentation des investissements étrangers, les discussions sur une ligue dissidente – ont fait monter le Campeonato Brasileiro dans le monde.

Ce serait pourtant une lecture incroyablement optimiste. Ce serait une chose si ces recrutements se concentraient parmi les clubs qui ont les reins solides, mais il n’y a pas de réelle corrélation. Gremio, qui a recruté Braithwaite pour remplacer Luis Suarez parti en juillet, est sur une base financière solide, par exemple, mais Corinthians a des dettes de plus de deux milliards de réaux (278 millions de livres sterling, 368 millions de dollars). Si Depay ne peut pas les aider à sortir de la zone de relégation lors des 12 derniers matches de la saison, ils sont confrontés à la ruine financière.



Pour Rodrigo Capelo, le plus grand expert brésilien en matière de finances du football, la récente vague d’arrivées européennes n’a rien d’enthousiasmant.

« Ces récentes signatures ressemblent davantage à une mode qu’à quelque chose de stratégique ou basé sur un changement structurel dans le football brésilien », a-t-il déclaré. L’Athlétique« Des opportunités se sont présentées et les propriétaires de clubs ont senti qu’ils seraient bien accueillis par les fans. Avant, ils ne recrutaient que des Brésiliens ou des Sud-Américains. Maintenant, ils ont aussi la possibilité de recruter des joueurs européens. Ils sont beaux sur les photos. »

La comparaison entre Seedorf et Depay est intéressante. Seedorf avait 36 ​​ans et était déjà loin de son apogée lorsqu’il a rejoint Botafogo en 2012. Depay a 30 ans et reste un pilier de l’équipe nationale néerlandaise. Il serait exagéré de dire que c’est un coup d’éclat, étant donné qu’aucune des meilleures équipes européennes ne semblait vouloir de lui cet été, mais cela ne semble pas être rien.

Depay a tenu à se présenter comme une sorte d’envoyé du futur lors de sa première conférence de presse avec les Corinthians. « Nous venons toujours chercher les talents brésiliens en Europe parce qu’ils ont quelque chose de spécial », a-t-il déclaré. « Ce championnat a besoin d’une lumière venant de l’autre côté. Il est temps de montrer son potentiel. Cela se produira dans les prochaines années. »

Capelo n’est pas convaincu. « Ce serait positif si c’était un véritable signe que le football brésilien devient plus fort, plus rentable, plus responsable, plus durable », dit-il. « Si c’était vrai, ce serait bien de transmettre ce message au reste du monde en recrutant des joueurs qui sont toujours demandés sur le marché européen, mais ce n’est pas le cas.

« Aucun des joueurs présents aujourd’hui n’a pu trouver de club en Europe. C’est intéressant qu’ils aient vu le Brésil comme une alternative, mais cela ne change pas notre image sur la scène internationale. »

Pour Capelo, l’exemple de Seedorf est aussi un avertissement. Malgré tout l’enthousiasme suscité par cette signature, malgré le fait que Seedorf se soit révélé une source d’inspiration sur le terrain, ce transfert symbolise également le type d’irresponsabilité financière qui a si souvent caractérisé le football brésilien. Lorsque les contrats de sponsoring et les primes télé qui avaient financé l’arrivée de Seedorf se sont taris, Botafogo s’est retrouvé au bord de la faillite. Un an après la retraite du Néerlandais, l’équipe a été reléguée en Serie B.



Dix ans plus tard, beaucoup de choses ont changé. L’essor des SAF, dont Botafogo, Cruzeiro, Fortaleza et Bahia, a été largement reconnu comme un apport d’idées nouvelles et d’investissements indispensables. Le modèle de propriété a également tendance à façonner la politique de transfert : sans élections présidentielles tous les deux ou trois ans, ces clubs sont moins tentés de se lancer dans des recrutements spectaculaires et de grande envergure qui auraient pu auparavant convaincre les fans à court terme.

Botafogo, par exemple, a beaucoup dépensé cet été, mais pour des joueurs dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils prennent de la valeur. « Nous avons dépensé 20 millions d’euros pour Luiz Henrique (du Real Betis), ce qui n’est pas une grosse affaire en Europe, mais c’était un montant record au Brésil », explique John Textor, le propriétaire de la SAF du club. L’Athlétique« Nous avons ensuite fait une nouvelle pause pour Thiago Almada (d’Atlanta United). Mais nous pensons que ce sont des investissements et nous avons également investi de l’argent dans nos installations. Quand Alex Telles (l’ancien défenseur de Manchester United) nous a rejoint, il m’a dit que notre terrain d’entraînement était le meilleur de tous les clubs pour lesquels il a joué. »

Ces progrès ne sont toutefois pas universels. Capelo, pour sa part, perçoit encore des similitudes avec l’ère Seedorf. Il évoque le récent boom de l’industrie du jeu au Brésil, qui a permis d’injecter de l’argent dans le jeu, mais qui pourrait ne pas durer. « Certaines pratiques ressemblent encore à celles du passé », dit-il. « Beaucoup de clubs dépensent de l’argent qu’ils n’ont pas. »

On peut comprendre l’attrait qu’exerce ce club sur les joueurs. Selon les rumeurs, Depay gagnerait environ 96 000 £ (127 000 $) par semaine à Corinthians – ce qui n’est pas le salaire le plus élevé d’Europe, mais ce n’est pas non plus à dédaigner. Il sera probablement l’un des meilleurs joueurs du championnat. Comme Telles, il a été impressionné par les installations de son nouveau club. « La structure ici est similaire (à celle des meilleurs clubs européens), peut-être même meilleure à certains égards », a déclaré Depay lors de son inauguration.

Il y a aussi des aspects intangibles. Le style de vie dont pourront bénéficier les footballeurs riches au Brésil sera sensiblement différent de celui qu’ils pourraient connaître en Arabie saoudite, par exemple. Il y a aussi l’attrait de jouer dans ce que Depay appelle « la Mecque du football », ainsi que le sentiment indéniable d’aventure que cela procure.

Il est beaucoup moins évident que des transferts comme celui-ci soient de bon augure pour la Liga. Bolasie est en passe de devenir un héros culte pour Criciuma, mais il ne serait pas surprenant que d’autres recrues connaissent le même sort que Jese et Hugo Mallo, deux Espagnols arrivés l’année dernière et qui n’ont eu qu’un impact minime. Et même si toutes les recrues européennes ne représentent pas de gros paris financiers, il semble y avoir un appétit pour les transferts extravagants : les vainqueurs de la Ligue des champions de l’UEFA Mario Balotelli et Sergio Ramos ont été associés à des transferts lucratifs au cours des deux derniers mois.

Quant à Depay, son contrat comprend une clause de sauvegarde en cas de relégation des Corinthians. L’accord a été en grande partie financé par l’un des sponsors du club, une société de paris.

« Ces changements ne se produisent pas parce que le football brésilien est devenu plus riche », explique Capelo, « mais parce qu’il y a encore beaucoup d’irresponsabilité. »

