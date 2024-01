Payeriez-vous pour les fonctionnalités d’IA de Samsung ? [Poll]

L’IA domine la conversation jusqu’en 2024, et il n’y a potentiellement pas de meilleur exemple que la série Galaxy S24. Les nouveaux téléphones de Samsung regorgent apparemment de fonctionnalités d’IA, et c’est également toute la campagne marketing qui les entoure. Mais apparemment, vous devrez peut-être les payer.

Une énorme fuite du Galaxy S24 à la fin de la semaine dernière a révélé tout ce qu’il restait à savoir sur les nouveaux smartphones de Samsung, y compris davantage de fonctionnalités d’IA et le potentiel de 7 ans de mises à jour Android, correspondant à la série Pixel 8 de Google. Mais également inclus dans cette fuite de Titres Android Il a été mentionné que Samsung facturait des frais pour utiliser les fonctionnalités de l’IA.

Selon le rapport, les fonctionnalités d’IA de Samsung seront gratuites jusqu’en 2025, environ un an après leur sortie. Bien que cela ne soit pas dit directement, cela implique fortement que Samsung a l’intention de facturer ces fonctionnalités à un moment ou à un autre, qu’il s’agisse de simples frais de déverrouillage ou, plus probablement, d’un abonnement.

Les fonctionnalités payantes dans le monde de l’IA ne sont pas une idée nouvelle. ChatGPT facture ses meilleurs produits, et même Google envisage apparemment de faire de même avec « Bard Advanced » dans un avenir pas trop lointain.

Cependant, Samsung facturant les fonctionnalités d’IA sur ses smartphones sortirait de l’ordinaire, du moins d’après ce que nous avons vu avec ces fonctionnalités jusqu’à présent. Google, par exemple, ne facture aucune de ses fonctionnalités d’IA sur la série Pixel 8, et d’autres marques n’ont pas non plus facturé de frais supplémentaires pour celles-ci. Il est particulièrement intéressant que Samsung envisage cela, car la plupart des fonctionnalités que nous avons vues jusqu’à présent sont censées être gérées sur l’appareil.

Il est fort probable, je pense, que ces informations divulguées manquent de contexte. Personnellement, je pourrais tout à fait imaginer que Samsung propose une sorte de fonctionnalité qui nécessite des frais supplémentaires – Live Translate, par exemple, semble suffisamment impressionnant pour justifier une somme modique – mais je ne peux pas imaginer que l’entreprise facturerait pour cela. tous de ses nouvelles fonctionnalités.

Je pense cependant que cela soulève une bonne question.

Seriez-vous même prêt à payer pour les fonctionnalités d’IA sur votre téléphone ? Votez dans le sondage ci-dessous et discutons-en plus en détail dans les commentaires ci-dessous.

La série Galaxy S24 devient officielle plus tard cette semaine et les réservations sont ouvertes dès maintenant avec un crédit de 50$ lors de votre précommande.

