Payeriez-vous 800 $ par mois pour vivre dans un placard ? À Vancouver, c’est peut-être tout ce que vous pouvez vous permettre

Les suites de deux chambres au sous-sol coûtent 3 000 $ par mois, un lit simple dans une chambre pour 1 000 $ par mois et des placards sans fenêtre pour 800 $.

Les loyers élevés dans la région métropolitaine de Vancouver n’ont rien de nouveau, mais les locataires à la recherche d’une maison dans la région affirment que les annonces qu’ils rencontrent ont atteint un tout nouveau niveau d’absurdité.

« C’est hors de contrôle », a déclaré Laura Herbert, 48 ans, qui essaie de trouver un logement abordable pour son fils adulte, qui a une lésion cérébrale et vit avec 1 400 $ par mois en prestations d’invalidité.

La SCHL affirme qu’un nombre record de logements locatifs construits à cet effet ont été construits l’an dernier, mais cela n’a pas suffi à répondre à la demande. (Ben Nelms/CBC)

Herbert dit que les listes les plus flagrantes qu’elle a vues incluent des lits dans un salon, séparés par des rideaux, ou plusieurs lits dans une chambre simple sans aucune cloison.

« Nous sommes définitivement dans une crise du logement », a-t-elle déclaré. « On va voir de plus en plus de jeunes et de familles qui vivent dans leur véhicule. »

CBC News a entendu plusieurs locataires de la région métropolitaine de Vancouver avec des conclusions similaires.

Une publication sur Facebook Marketplace, cotée au centre-ville de Vancouver pour 800 $ par mois, montrait un lit simple dans une pièce étroite et sans fenêtre dans un appartement partagé avec trois autres colocataires.

Une autre publication sur Zillow montrait un appartement de 500 pieds carrés à North Vancouver coté à 2 700 $ par mois.

« Un endroit très, très difficile à vivre »

Les données appuient les conclusions d’Herbert.

Les derniers chiffres de Rentals.ca, un service qui répertorie les locations à travers le pays et fournit des rapports mensuels qui examinent le coût de ces unités, montrent le prix moyen d’une chambre à coucher dans la ville de Vancouver à 2 787 $ par mois – le plus cher dans le pays.

Paul Danison, directeur du contenu de Rentals.ca, affirme que les prix grimpent depuis des années et ne montrent aucun signe de ralentissement.

« Vancouver est juste un endroit très, très difficile à vivre si vous êtes sur le marché locatif en ce moment », a-t-il déclaré.

D’autres villes de la région métropolitaine de Vancouver ne se portent pas beaucoup mieux, dit Danison. Burnaby a grimpé en flèche sur la liste de Rentals.ca avec des appartements d’une chambre qui coûtent maintenant en moyenne 2 330 $. À Surrey, ils coûtent en moyenne 1 930 $.

« Nous avons besoin de tout le monde sur le pont »

Les locataires, les propriétaires et les chercheurs conviennent que la cause profonde du problème est le manque de nouveaux logements pour les locataires.

Penny Gurstein, codirectrice du Housing Research Collaborative de l’Université de la Colombie-Britannique, affirme qu’un « manque choquant de direction » de la part du gouvernement a entraîné un manque de logements locatifs construits à cet effet.

« C’est vraiment à un niveau de crise », a déclaré Gurstein. « Nous avons besoin de tout le monde sur le pont autour de cela. »

Penny Gurstein, du Housing Research Collaborative de l’UBC, affirme que la province a besoin de «tout le monde sur le pont» pour faire face à la crise du logement. (Ben Nelms/CBC)

Le gouvernement fédéral a introduit des politiques pour encourager les promoteurs à construire plus de logements locatifs, dit Gurstein, mais ils n’ont pas été aussi bien accueillis qu’ils l’avaient espéré.

Le dernier rapport de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, une société d’État chargée d’administrer la Loi nationale sur l’habitation, indique qu’en 2022, il y a eu une augmentation record de l’offre de logements locatifs construits à cet effet, avec 3 805 unités ajoutées dans la région métropolitaine de Vancouver l’année dernière.

Mais le rapport indique que la demande dépasse de loin l’offre, notamment en raison de l’augmentation de l’immigration, y compris des étudiants internationaux qui sont plus susceptibles de louer.

L’autre facteur pris en compte par la SCHL, ce sont les taux d’intérêt élevés qui rendent les taux hypothécaires encore plus inabordables et empêchent les gens d’accéder à la propriété.

La Colombie-Britannique a annoncé un certain nombre d’initiatives récentes pour s’attaquer à la crise du logement, mais même si elles sont efficaces, cela prendra du temps.

Dans le cadre de son programme BC Builds, la province a annoncé son intention d’utiliser des terres publiques pour livrer jusqu’à 10 000 foyers au cours des 10 à 15 prochaines années, en mettant l’accent sur les emplacements à proximité des principaux centres de transport en commun.

En avril, il a annoncé qu’il avait conclu un accord avec Metro Vancouver pour construire 2 000 logements abordables au cours des 10 prochaines années. La première phase du plan prévoit la création de 660 nouvelles maisons sur cinq sites à Vancouver, Burnaby, Pitt Meadows et Coquitlam.

Les propriétaires ne sont pas à blâmer : PDG

David Hutniak, PDG de Landlord BC, dit qu’il est facile de blâmer les propriétaires pour les prix de location élevés, mais la réalité est que beaucoup d’entre eux sont confrontés à leurs propres difficultés financières.

Hutniak souligne que le roulement des logements locatifs à Vancouver est actuellement de 4,9 %, ce qui signifie que 95 % des locataires paient un loyer contrôlé par les limites de la province sur les augmentations de taux.

Pendant ce temps, les propriétaires ont dû faire face à des taux d’intérêt plus élevés, à l’inflation et aux impacts économiques de la pandémie.

« Les fournisseurs de logements locatifs sont confrontés à la dure réalité que leurs coûts pour fournir ce logement sont de plus en plus hors de contrôle », a-t-il déclaré.

Hutniak convient qu’il faut créer davantage d’offre de logements locatifs. Alors que Metro Vancouver a peut-être ajouté 3 800 nouvelles unités locatives construites à cet effet, il dit que la même année, 27 000 personnes appartenant à la tranche démographique de location principale des 20 à 34 ans ont déménagé dans la région.

« Où est-ce que tous ces gens vont vivre ? »