Payer une indemnisation aux victimes de sang infecté « tout de suite » avant que davantage de personnes ne meurent, déclare Jeremy Hunt au gouvernement

Le député conservateur principal Jeremy Hunt a exhorté le gouvernement à verser une indemnité provisoire à toutes les victimes de sang infectées et aux partenaires endeuillés « immédiatement » avant que davantage de personnes ne meurent.

Les remarques de l’ancien secrétaire à la Santé interviennent après que Sir Brian Langstaff, le président de l’enquête sur le scandale, a déclaré qu’une indemnisation d’au moins 100 000 £ devrait être versée à toutes les victimes, “sans délai”.

L’enquête sur le sang infecté a commencé à recueillir des preuves en 2018 et a été créée pour examiner comment les patients ont été infectés par le VIH et l’hépatite C par le biais de produits sanguins contaminés dans les années 1970 et 1980.

On pense qu’il y a plus de 4 000 victimes survivantes de ce qui a été qualifié de pire catastrophe thérapeutique de l’histoire du NHS, au cours de laquelle environ 2 400 personnes sont décédées.

Après les propos du président de l’enquête vendredi, un porte-parole du gouvernement a déclaré qu’il examinerait le rapport de l’ancien juge de la Haute Cour avec la “plus grande urgence” et “y répondrait dans les plus brefs délais”.

S’exprimant sur BBC Radio 4 Aujourd’hui programme, M. Hunt a déclaré: «Je pense que cela va se produire maintenant.

“Je voudrais simplement exhorter les ministres à reconnaître que le temps presse et qu’attendre, vous savez, quelques mois jusqu’à ce que, par exemple, la campagne à la direction soit résolue et que le nouveau Premier ministre ait pris la décision signifiera que quelques mois de plus les gens sont susceptibles d’être morts.

Il a insisté : « Nous devrions le faire tout de suite. Nous avons attendu trop longtemps. Les gouvernements successifs, dont je faisais partie, n’ont pas agi aussi rapidement qu’ils auraient dû le faire et nous devons reconnaître que c’est une terrible, terrible injustice ».

Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, qui était secrétaire à la Santé dans le dernier gouvernement travailliste entre 2009 et 2010, a ajouté qu’il “pourrait être un cas d’homicide involontaire” à cause du scandale du sang infecté.

Il a dit à la BBC Petit-déjeuner: “La statistique vraiment épouvantable est d’environ tous les quatre jours, une personne infectée meurt, et c’est pourquoi Sir Robert Francis a fait cette recommandation, et c’est pourquoi le président de l’enquête a déclaré que le gouvernement devrait maintenant agir avec la plus grande urgence.

“Mon message de ce matin est au Premier ministre sortant : s’il vous plaît, Premier ministre, faites ceci aujourd’hui, dites que vous le ferez aujourd’hui, personne ne sera en désaccord, chaque député le soutiendra, les gens ont attendu longtemps, beaucoup trop long.”

Matt Hancock, un autre ancien secrétaire à la Santé, a également déclaré au programme que le gouvernement avait le “devoir moral” de verser une indemnisation aux victimes, mais a souligné qu’il était “confiant”.

“J’ai entendu ce que le Cabinet Office a dit ayant été ministre, ayant été ministre du Cabinet Office, ma lecture entre les lignes de cela est qu’ils vont avancer assez rapidement”, a-t-il déclaré.

Il a exhorté celui qui deviendra le prochain Premier ministre le 5 septembre à payer la compensation, ajoutant : « Mon point de vue est que lorsqu’un gouvernement met en place une enquête comme celle-ci, ce que nous avons eu raison de faire, c’est alors un devoir moral de l’État, sur le gouvernement, de verser des indemnités.

Un porte-parole a déclaré: «Le gouvernement est reconnaissant à Sir Brian Langstaff pour son rapport intérimaire concernant l’indemnisation provisoire des victimes de sang infecté.

«Nous reconnaissons à quel point cela sera important pour les personnes infectées et affectées à travers le Royaume-Uni, et pouvons confirmer que le gouvernement examinera le rapport de Sir Brian et les recommandations de Sir Robert Francis QC avec la plus grande urgence, et répondra dès que possible. Une copie du rapport sera déposée à la Chambre dès la reprise du Parlement.