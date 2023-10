JÉRUSALEM — Les Israéliens et certains Palestiniens craignent de plus en plus que, en vertu d’une loi controversée visant à récompenser les Palestiniens qui assassinent des Israéliens lors d’« attaques nationalistes », l’Autorité palestinienne ne soit obligée de débourser près de 3 millions de dollars par mois en compensation aux familles des victimes. des centaines de terroristes du Hamas qui ont perpétré le massacre meurtrier contre Israël le 7 octobre.

Selon les estimations de l’armée israélienne, près de 3 000 terroristes du Hamas se sont infiltrés sur le territoire israélien depuis la bande de Gaza lors de l’attaque, assassinant, violant et même décapitant plus de 1 300 civils et soldats israéliens.

Alors que Tsahal se battait pour reprendre le contrôle des dizaines de villes et de communautés situées à proximité de la frontière avec l’enclave palestinienne, elle aurait tué plus de 1 500 terroristes et en aurait capturé au moins une centaine.

Palestine Media Watch, une organisation israélienne qui attire l’attention sur l’extrémisme palestinien, y compris parmi ses dirigeants, a émis l’hypothèse dans un article publié mardi sur son site Internet que l’Autorité palestinienne, l’organisme qui gouverne les Palestiniens de Cisjordanie, pourrait désormais être obligée de payer des salaires. aux familles des terroristes morts et financer ceux qui sont actuellement détenus par Israël.

TÉMOIN DU TERRORISME : COMMENT LE HAMAS A RADICALISÉ LES PALESTINIENS POUR LEUR ATTAQUE GÉNOCIDE CONTRE ISRAËL

« L’Autorité palestinienne verse des salaires à chaque terroriste et à toute personne arrêtée combattant Israël », a déclaré Itamar Marcus, directeur de Palestine Media Watch, à Fox News Digital.

Marcus a affirmé que les paiements controversés, souvent qualifiés par les critiques de « paiement pour meurtre », ont été fermement défendus par le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et les membres de son gouvernement. Et il a ajouté qu’elles s’appliquent à tout Palestinien qui « meurt en martyr de n’importe quelle faction, y compris le Hamas et le Jihad islamique ».

« L’Autorité palestinienne a insisté sur le paiement de ces salaires », a déclaré Marcus, ajoutant que les paiements continuent d’être effectués même si l’Autorité palestinienne a été contrainte de réduire considérablement les salaires de tous les fonctionnaires en raison de la crise économique en Palestine. territoires, déclenchant des protestations.

LE JUGE LAISSE PROCÉDER L’ADMINISTRATEUR DE BIDEN SAVAIT QUE LES FONDS AMÉRICAINS AIDENT LES TERRORISTES PALESTINIENS À AVANCER

Le président Abbas devait rencontrer le président Biden en Jordanie mercredi, mais il a annulé après qu’une explosion meurtrière dans un hôpital de Gaza mardi soir aurait tué et blessé des centaines de personnes. Il n’a pas encore condamné catégoriquement les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre.

L’agence de presse palestinienne WAFA a rapporté la semaine dernière qu’Abbas avait souligné que l’Organisation de libération de la Palestine était le seul représentant du peuple palestinien. Il n’a cependant pas condamné les actions brutales du Hamas. Le Hamas n’est pas représenté au sein de l’OLP en raison d’une rivalité persistante avec le Fatah, la faction politique d’Abbas.

LE Hamas affirme qu’il « protégera » les otages et les libérera « lorsque les circonstances sur le terrain le permettront »

Le lieutenant-colonel (responsable) Shaul Bartal, chercheur principal au Centre Begin-Sadate d’études stratégiques de l’université Bar Ilan près de Tel Aviv, a déclaré qu’il était peu probable que l’Autorité palestinienne trouve les fonds nécessaires pour étendre cette politique aux familles de ces enfants. un grand nombre de terroristes.

« Pour l’instant, l’Autorité palestinienne n’a pas l’argent nécessaire pour les payer, même si elle le voulait, et Abbas a déjà déclaré que ce que le Hamas a fait ne représente pas le peuple palestinien », a-t-il déclaré. Il a ajouté qu’en raison de la situation financière désastreuse en Cisjordanie, l’Autorité palestinienne a déjà cessé de payer les salaires des employés de la bande de Gaza.

Cependant, Marcus a souligné qu’à la suite de la guerre de 2014 entre Israël et le Hamas à Gaza, au cours de laquelle un grand nombre de terroristes palestiniens ont été tués, les habitants de Gaza ont exigé que l’Autorité palestinienne leur accorde une indemnisation.

Abbas et l’Autorité palestinienne ont reçu de vives critiques pour ces paiements, qui comprennent une prime le premier mois, puis une allocation mensuelle qui augmente avec le temps.

En 2018, en signe de protestation, le Congrès a adopté la loi Taylor Force visant à réduire l’aide économique à l’Autorité palestinienne jusqu’à ce qu’elle mette fin à la politique de paiement. En outre, Israël, qui collecte certains impôts sur le commerce et les revenus pour le compte du gouvernement palestinien, a également adopté une loi similaire.

Taylor Force était un diplômé de West Point qui a servi en Afghanistan et en Irak. Il poursuivait son MBA à Vanderbilt, et l’homme de 28 ans a été sauvagement poignardé à mort le 8 mars 2016, lors d’une tournée en Israël par un terroriste palestinien. Le président Trump a promulgué le Taylor Force Act en octobre 2018.

UN AFFILIÉ DE NPR TIRE UNE ÉMISSION APRÈS QUE UN INVITÉ A DOUTE QUE LE HAMAS A TUÉ DES FEMMES ET DES ENFANTS LORS D’ATTAQUES TERRORISTES

Même avec la nouvelle loi, Palestine Media Watch a déclaré que la loi de l’Autorité palestinienne continue d’accorder à la famille de chaque terroriste tué en attaquant Israël une allocation immédiate de 1 511 dollars et une allocation à vie de 353 dollars par mois.

Bassem Eid, militant palestinien des droits de l’homme et analyste politique, a déclaré que « cette politique de payer pour tuer a fait peser un énorme fardeau financier sur l’Autorité palestinienne, et pourtant celle-ci continue d’exiger davantage d’aide financière de la part des Européens et des Américains.

« À mon avis, l’Autorité palestinienne utilise cette politique pour encourager davantage de terrorisme contre les Juifs et les Israéliens », a déclaré Eid à Fox News Digital. « La communauté internationale sait que cet argent est destiné au terrorisme via l’Autorité palestinienne, mais elle continue de l’accepter. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Cependant, Eid a déclaré qu’il ne pensait pas qu’Abbas « verserait de l’argent aux terroristes du Hamas » après l’attaque de ce mois-ci. Il est plus probable, dit-il, que le Hamas récompensera directement ses propres combattants.

Les tentatives de Fox News Digital pour obtenir des éclaircissements sur la question auprès de l’Autorité palestinienne n’ont pas abouti.