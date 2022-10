Après avoir obtenu un diplôme d’études supérieures de l’Université de Syracuse en 2009, Nick Shekeryk faisait face à un total de 93 000 $ de dettes d’études.

Puis, l’année dernière, il a accompli quelque chose que des dizaines de millions d’emprunteurs de sa génération n’ont pas pu faire : il a tout remboursé.

Le sien parcours de prêt étudiant avait été tout sauf lisse jusque-là. Pendant plus d’une décennie, en raison de son solde élevé, les paiements mensuels grugeaient une part considérable de son budget. En raison des intérêts du prêt, il pouvait à peine faire une brèche dans son principal et ne pouvait pas mettre de l’argent de côté pour épargner ou investir. Le fardeau de la dette affectait ses relations, l’empêchant de planifier l’avenir. “J’étais prêt à y faire face pour le reste de ma vie”, a déclaré Shekeryk.

Bien dans leur vie adulte, les millennials trouvent qu’il est impossible d’atteindre les objectifs financiers de leurs parents ou grands-parents. Une étude de 2018 publiée par le Centre pour la stabilité financière des ménages ont constaté que les personnes nées dans les années 1980 courent le plus grand risque de devenir la «génération perdue» pour accumuler de la richesse. Les jeunes adultes d’aujourd’hui sont confrontés à une mobilité en baisse, à des décennies de salaires stagnants et à une incertitude économique plus large. Les milléniaux ont également le fardeau de la dette le plus élevé, ce qui les rend particulièrement vulnérables à l’instabilité financière.

Après avoir rencontré un conseiller financier en 2020, Shekeryk et sa femme ont décidé de profiter de la pause à l’ère de la pandémie sur les intérêts et les paiements des prêts étudiants, et a jeté chaque centime de rechange pour ramener le solde à zéro. “J’ai la chance de gagner suffisamment d’argent dans un ménage à deux revenus pour que nous puissions le faire”, a déclaré Shekeryk, aujourd’hui âgé de 37 ans. “Nous n’avions pas encore d’enfants, certaines personnes n’ont pas le même luxe.”

La dette de prêt étudiant entrave la stabilité financière

À partir de 2021, il y avait près de 45 millions d’emprunteurs étudiants aux États-Unis, avec une dette moyenne par emprunteur de plus de 31 000 $. Alors que la Maison Blanche récent plan d’annulation de la dette étudiante a été bien accueilli par beaucoup, pour d’autres emprunteurs aux prises avec des mensualités élevées et des soldes gonflés, l’allégement partiel fait à peine une brèche.

En moyenne, les frais de scolarité ont tendance à augmenter d’environ 8% par an, selon Finaid, ce qui signifie que le coût total des études collégiales double tous les neuf ans. L’augmentation spectaculaire de la dette due aux coûts de l’enseignement supérieur a un impact collectif profond sur les jeunes adultes d’aujourd’hui, à la fois économiquement et socialement, créant un écart de richesse croissant par rapport aux générations précédentes.

Selon Anya Kamenetz, auteur du livre Generation Debt de 2006, la dette de prêt étudiant est “un vent contraire important” pour la génération Y, qui va de la mi-vingtaine au début de la quarantaine. La dette de prêt étudiant sape les perspectives de création de richesse et signifie “attendre plus longtemps pour se marier et avoir des enfants, ce qui rend les gens moins susceptibles de posséder une maison, de démarrer une entreprise ou de quitter leur ville natale”, a déclaré Kamenetz.

De plus, comme le marché du travail dans son ensemble est plus instable, l’obtention d’un diplôme universitaire de quatre ans n’offre pas la même stabilité d’emploi qu’il y a une génération, selon Natasha Quadlin, professeure agrégée de sociologie à l’Université de Californie. , Los Angeles. Bien qu’il puisse encore ouvrir des portes et augmenter les opportunités de carrière, il n’y a aucune garantie qu’un diplôme universitaire mènera à un revenu fiable, contrairement aux générations plus âgées.

De plus, les diplômes universitaires ne contribuent pas à réduire l’écart de revenu entre les travailleurs de différentes origines raciales et ethniques. En fait, l’endettement disproportionné que contractent les étudiants noirs pour financer leurs études renforce l’écart de richesse raciale, selon la Brookings Institution.

Un autre facteur de l’écart de richesse de la génération Y est le fait que les jeunes générations sont confrontées soins de santé supérieurs dépenses et la flambée du coût de la vie tout en gagnant nettement moins. Un 2019 rapport du groupe de réflexion New America a montré que les revenus médians des travailleurs âgés de 18 à 34 ans étaient inférieurs de 20 % à ceux de la génération des baby-boomers au même âge. L’étude a noté que “les familles du millénaire se sentent accablées par la dette, désabusées par l’érosion du contrat social et frustrées que la promesse du rêve américain et la stabilité financière semblent hors de portée”.

Et maintenant, de nombreux ménages sont confrontés à deux générations de dettes d’études – les parents de la génération Y et leurs enfants plus âgés de la génération Z. Selon Kamenetz, cela pourrait conduire à de nouveaux défis, avec plus d’étudiants “négociant” sur leurs rêves, fréquentant un collège communautaire ou une école de métiers ou prenant plus de temps pour obtenir leur diplôme.

Une dette qui semble éternelle

La dette étudiante a entravé les objectifs à long terme de Jess Meoni, un graphiste de 32 ans de Scranton, en Pennsylvanie. Meoni a obtenu ses diplômes de premier cycle et de cycles supérieurs de l’Université de Marywood et a accumulé un total de 50 000 $ de dettes – et cela après avoir reçu des bourses et des frais de scolarité pour travailler sur le campus.

Parce que ses parents n’étaient pas allés à l’université, Meoni n’avait pas beaucoup de conseils pour payer ses études. Pourtant, elle sentait qu’elle avait une bonne idée du montant de la dette qu’elle contractait pour aller à l’école et pensait que c’était nécessaire pour atteindre ses objectifs de carrière. “Je n’étais pas inconsciente des coûts”, a-t-elle déclaré. “Cependant, j’étais inquiet pour d’autres choses à l’époque. Je voulais être graphiste et je pensais que je ne pourrais pas trouver de travail sans un baccalauréat.”

Jess Meoni



Comme Meoni, les étudiants qui terminent leurs études secondaires aujourd’hui ont souvent le sentiment qu’ils n’ont pas le choix de payer le prix de la vignette pour un diplôme de quatre ans, car cela semble être la seule voie vers un emploi viable. Pourtant, comme ces emprunteurs sont jeunes, ils ne peuvent pas toujours évaluer le fardeau financier total qu’ils assument pendant des décennies dans leur vie d’adulte. Être responsable de paiements mensuels réguliers de centaines de dollars ou utiliser un pourcentage important de son revenu net pour rembourser ses dettes n’est pas toujours tangible pour un jeune de 18 ans.

Combinez cela avec le fait que les étudiants vivent dans un environnement compétitif, souvent encouragés par leurs parents et leurs conseillers d’orientation à fréquenter l’université la plus chère et la mieux classée. “Vous avez cette dynamique de familles et d’étudiants qui poussent pour plus de tout, puis la famille se demande comment elle va payer pour cela”, a déclaré Jennifer Finetti, directrice de la défense des étudiants à BourseChouetteune plate-forme technologique d’éducation.

Aujourd’hui, Meoni grignote le solde restant de son prêt étudiant de 27 000 $, payant environ 500 $ par mois – plus que son minimum, mais moins que ce qu’elle aimerait payer. “A ce rythme, il faudra encore quelques années pour payer”, a-t-elle déclaré. Mais, comme d’autres milléniaux, elle rembourse simultanément un prêt automobile et une dette de carte de crédit.

La dette étudiante de Meoni l’a obligée à mettre de côté certains de ses plus grands objectifs de vie. “Je ne pense vraiment pas que j’achèterai un jour une maison”, a-t-elle déclaré, notant son aversion à contracter d’autres prêts. Mais parfois, Meoni pense le contraire. Puisqu’elle sera rembourser la dette pour le reste de sa vie en tout cas, pourquoi ne pas en retirer plus ?

Repenser notre façon de penser l’enseignement supérieur

Shekeryk et Meoni ont tous deux déclaré qu’ils feraient probablement les choses différemment s’ils pouvaient remonter dans le temps, comme fréquenter un collège communautaire pendant quelques années pour économiser sur les frais de scolarité. Mais Finetti a noté à quel point une voie abordable ne semble pas toujours être une option, étant donné la stigmatisation sociétale entourant le collège communautaire. En réalité, les inscriptions dans les collèges de deux ans ont considérablement diminué ces dernières années, représentant plus de la moitié des pertes d’inscriptions au premier cycle depuis la pandémie.

“L’essentiel est que les étudiants devraient se concentrer sur un chemin abordable vers l’université”, a déclaré Finetti. Alors que le président Joe Biden a approuvé en août remise généralisée des prêts étudiants de 10 000 $ ou 20 000 $ pour les emprunteurs, Finetti a noté qu’il est peu probable que cela se reproduise à l’avenir. De plus, cette mesure n’offre un allégement que pour les prêts étudiants accordés avant le 30 juin 2022, de sorte que les futurs prêts ne sont pas admissibles.

Que peut-on faire pour lutter contre l’écart de richesse croissant enraciné dans la dette étudiante? En fin de compte, Finetti a déclaré que la seule chose que les parents et les étudiants peuvent faire est d’explorer toutes leurs options et d’être réaliste quant à l’impact des prêts étudiants sur l’avenir financier de leur famille.

Mais ce n’est pas toujours suffisant. Même avec une approche pratique, Finetti a noté que “c’est souvent beaucoup plus cher que prévu”.