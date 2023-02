Payer pour des applications de rencontres vous rendra-t-il plus susceptible de trouver l’amour ?

Jennifer Lopez a peut-être chanté “Love Don’t Cost a Thing” il y a plus de 20 ans, mais ces jours-ci, il n’est pas rare de perdre de l’argent dans la recherche d’un partenaire.

Moyennant des frais mensuels ou annuels, il existe de nombreuses applications et sites de rencontres qui vous donneront accès à leur pool de prétendants. D’autres comme Hinge, Tinder, Grindr et Bumble ont des versions gratuites ainsi que des niveaux payants ou des fonctionnalités qui bannissent les publicités, permettent d’envoyer des messages sur les dates potentielles avant la correspondance ou d’afficher le profil de l’utilisateur de manière plus visible.

Mais payer pour un service ou une fonctionnalité augmente-t-il réellement les chances de trouver un partenaire ?

Pas nécessairement, disent les entremetteurs et les daters canadiens, qui ont trouvé une attitude ouverte d’esprit et le bon profil sont les plus grands indicateurs de succès sur les applications de rencontres payantes et gratuites.

“Il s’agit vraiment de réfléchir à ce dans quoi vous voulez investir cet argent et de faire vos recherches plutôt que d’être comme si j’allais rejoindre Match et payer n’importe quoi”, a déclaré Shannon Tebb, l’experte en rencontres de Toronto derrière le service de jumelage en boutique Shanny in the City. .

« Avez-vous un bon profil ? Avez-vous de bonnes photos? Si non, je ne sais pas pourquoi vous devenez déjà membre.

Il y a eu peu de recherches publiques récentes spécifiques au succès des services de rencontres payants, mais la publication de défense des consommateurs Consumer Reports a étudié les expériences des utilisateurs sur les applications de rencontres dans une enquête de 2017 auprès de 115 000 abonnés.

Un sous-ensemble de 9 600 répondants qui ont utilisé un service de rencontres en ligne au cours des deux années précédant l’enquête ont évalué les sites en fonction de facteurs tels que la satisfaction, la quantité et la qualité des correspondances, la valeur, les paramètres de confidentialité, la messagerie et l’apparence.

Les sites gratuits OkCupid, Tinder et Grindr ont reçu des notes légèrement plus élevées que les sites payants.

Ashley Madison, qui est commercialisée auprès de personnes mariées ou en couple et a subi une violation massive impliquant les données de 30 millions d’utilisateurs en 2015, avait l’un des frais les plus élevés pour ses services, mais figurait parmi les services de rencontres en ligne les moins bien notés.

Le succès des services qui n’acceptent que les utilisateurs payants dépend souvent de la quantité et de la qualité des dateurs qu’ils attirent.

Trop de personnes peuvent déclencher une paralysie des choix et rendre les utilisateurs fatigués de balayer ou de faire défiler une rame d’options apparemment sans fin, mais trop peu peuvent rendre les correspondances difficiles et accélérer les annulations.

Trouver un équilibre est la clé, mais souvent ce n’est pas une mince affaire.

Une enquête menée auprès de 644 personnes de Statisa a révélé que seulement 19% des utilisateurs masculins et 6% des utilisateurs féminins de l’application de rencontres payaient en janvier 2018. Vingt-deux pour cent des hommes avaient payé dans le passé et 12% le considéreraient dans le à l’avenir, tandis que 15 % d’entre eux avaient déjà payé pour des services de rencontres et 8 % étaient prêts à l’essayer pour la première fois.

Ceux qui paient – que ce soit pour un service réservé aux membres ou pour des fonctionnalités spéciales – peuvent parfois être perçus comme des “dateurs très motivés”.

“Si vous investissez de l’argent dans quoi que ce soit, que ce soit une application de rencontres ou que vous travailliez avec un expert, je pense que vous êtes plus intentionnel et que vous allez le prendre plus au sérieux”, a déclaré Tebb.

Tinder utilise cette logique pour tester un forfait mensuel de 500 $ et Hinge propose une offre de 50 $ qui promet d’aider vos goûts à être vus plus rapidement.

Après avoir entendu parler d’un ami qui a eu une bonne expérience avec le service premium de Hinge, Carol Eugene Park, 26 ans, a payé 50 $ pour un mois en novembre.

Le paiement a permis au journaliste de Vancouver d’accéder aux filtres de préférences de Hinge, qui réduisent les correspondances potentielles en fonction de critères tels que leur religion, leur origine ethnique, leur éducation et leur taille.

Le premier jour où elle a eu les filtres, elle n’a eu droit qu’à trois choix.

Sa colocataire a insisté sur le fait qu’elle était trop pointilleuse, alors elle a laissé tomber certains éléments décisifs comme avoir un diplôme de premier cycle et une maîtrise.

Cela a fait apparaître 10 choix, dont plusieurs hommes avec lesquels elle s’était jumelée avant de payer une prime.

“C’était juste bizarre que je paye pour ce truc, mais je parlais toujours aux gars qui avaient matché avant, alors je me demandais pourquoi je dépense de l’argent pour ça?” Parc rappelé.

Tebb rappelle fréquemment aux gens de ne pas “surfiltrer”, en particulier avec l’emplacement ou les loisirs, et de se concentrer sur l’élimination des personnes uniquement pour vos trois principaux facteurs de rupture plutôt que pour beaucoup.

Elle a eu des clients qui étaient trop restrictifs quant à l’endroit où ils voulaient que les prétendants potentiels vivent, mais lorsqu’ils ont assoupli leurs paramètres, ils ont créé une correspondance durable.

Avant de dépenser de l’argent sur des offres de rencontres payantes, elle recommande aux gens d’examiner de près ce que leur profil projette et de demander à des amis ou à un coach de rencontres comment ils peuvent l’embellir.

Pour certains, échanger des photos ou embaucher un photographe pour prendre des images axées sur le style de vie peut aider à attirer de meilleures correspondances.

“Parfois, vous avez juste besoin d’un regard neuf”, a déclaré Tebb.

D’autres ont besoin d’un coup de main pour évaluer l’ambiance qu’ils dégagent dans les invites écrites.

Bumble, par exemple, conseille aux utilisateurs d’être eux-mêmes, spécifiques et intentionnels.

Cela signifie qu’au lieu de répondre à une question sur les points non négociables chez les partenaires potentiels en disant quelque chose comme “pas de drame”, Bumble recommande une réponse comme “Vous DEVEZ être prêt à chanter au karaoké dans la voiture avec moi”.

Quant à Park, elle n’a pas renouvelé le service premium de Hinge avant un mois et se rend compte qu’elle aurait dû être plus ouverte d’esprit, mais qu’elle ne serait pas opposée à essayer d’autres applications payantes.

“Je ne suis pas vraiment une fille de Bumble, mais quelques amis m’ont dit que la version payante avait un peu plus de succès”, a-t-elle déclaré.

“Mais encore une fois, c’est ce que j’ai entendu à propos de Hinge, donc je ne sais pas vraiment si c’est vrai ou non, mais je serais ouvert à Bumble.”

—Tara Deschamps, La Presse Canadienne

Des relations