Payer le prix: Man Utd «  perd un contrat de kit de formation de 200 millions de livres sterling  » après que les sponsors aient eu peur des manifestations contre les propriétaires américains

Selon l’Observer, la société basée à Manchester, The Hut Group, a renoncé à un accord d’une valeur de 200 millions de livres sterling (280 millions de dollars) sur 10 ans pour parrainer le kit d’entraînement du club d’Old Trafford à partir de la saison prochaine, au milieu des craintes qu’il pourrait être ciblé par des fans mécontents.

Des sections des fidèles de United ont rendu leur fureur contre leurs propriétaires américains largement détestés de plus en plus évidentes ces dernières semaines après que le club a été inscrit pour rejoindre le projet malheureux de la Super League européenne.

Les manifestants ont forcé l’annulation de la réunion de Premier League de United avec Liverpool le week-end dernier lorsqu’ils ont pris d’assaut le terrain d’Old Trafford, et des campagnes ont également vu le jour en ligne exhortant les supporters à boycotter les sponsors associés au club.

United est sur le point d’échanger son sponsor de kit d’entraînement à la fin de la saison lorsque leur contrat actuel avec le géant américain de l’assurance Aon, d’une valeur de 120 millions de livres sterling sur huit ans, prendra fin.

THG – une société de plusieurs milliards de livres basée à l’aéroport de Manchester – était alignée pour intervenir, mais s’est retirée de l’accord et aurait informé United de cette décision vendredi.

La marque Myprotein de THG devait apparaître sur l’équipement d’entraînement porté par Paul Pogba, Marcus Rashford et Bruno Fernandes. United devra probablement se démener pour combler le vide laissé par le retrait.

Le ressentiment renouvelé des fans envers les propriétaires de la famille Glazer de United – qui a pris le contrôle du club en 2005 – a été déclenché par le projet condamné de la Super League, que le club d’Old Trafford a battu en retraite précipitée avec cinq autres équipes anglaises quelques heures seulement après l’annonce du projet. en avril.

Les fans se sont massés sur Old Trafford à plusieurs reprises depuis la débâcle, déclenchant des fusées éclairantes et certains ont vu brûler un drapeau américain.

Les fans de United brûlent un drapeau américain à l’extérieur d’Old Trafford aujourd’hui 🔰#GlazersOutpic.twitter.com/tWhnuV1Rgp – UtdXclusive 🔰 (@UtdXclusive) 24 avril 2021

Déjà largement détestés et accusés de traiter le club comme un atout pour traire, les Glazers ont été contraints à la défensive.

Le coprésident Joel Glazer a envoyé une lettre aux fans dans laquelle il « S’est excusé sans réserve » pour la perturbation causée par le programme de la Super League, et a également prévu «Discussions significatives» avec les fans de United.

Les milliardaires Glazers – qui possèdent une foule de franchises sportives américaines, y compris les vainqueurs du Super Bowl de la NFL de cette année, les Buccaneers de Tampa Bay – sont en grande partie des propriétaires absents qui se sont rarement aventurés à Old Trafford pendant leur mandat, bien qu’ils soutiennent qu’ils ont contribué à transformer le club dans le géant commercial qu’il est aujourd’hui tout en finançant toujours des transferts de joueurs importants.

Sur le terrain, United s’est imposé dimanche à Aston Villa pour retarder le sacre du titre de Premier League de Manchester City pendant au moins quelques jours de plus.

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer se sont remis d’une frappe de Bertrand Traoré pour s’imposer 3-1 à Villa Park, avec des buts en seconde période venant de Bruno Fernandes via le point de penalty et terminant par Mason Greenwood et Edinson Cavani.

𝘼𝙣𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧 victoire de retour sur la route 😎Love it, Reds! ✊🔴 #MUFC# ️⃣ #AVLMUN – Manchester United (@ManUtd) 9 mai 2021

United a réduit l’écart avec City à 10 points, après que leurs rivaux aient perdu contre Chelsea samedi. United disputera deux matchs de suite cette semaine, rencontrant Leicester à Old Trafford mardi, puis disputant le match réarrangé avec Liverpool deux jours plus tard.

Même si United remporte ces deux concours, l’équipe City de Pep Guardiola peut encore remporter un troisième titre en Premier League en quatre ans avec une victoire à Newcastle vendredi soir.