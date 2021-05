Payer la Libye pour arrêter le flux de migrants n’est pas envisagé, a déclaré le bureau du Premier ministre italien, démentant les informations des médias

« Pour le moment, il n’y a aucune initiative concernant la création d’un accord similaire à ce qui a été fait avec la Turquie », a déclaré un responsable du bureau du Premier ministre lorsqu’il a été interrogé sur la question par Reuters.

Rome estime que l’UE doit accorder plus d’attention à ce qui se passe dans le sud de la Méditerranée, a ajouté le responsable, et être prête à offrir un soutien financier à toutes les nations africaines utilisées par les réfugiés pour le transit.

Bruxelles et Ankara ont signé un accord en 2016 après que plus d’un million de personnes, principalement celles fuyant les combats depuis la Syrie et l’Irak, sont arrivées en Europe l’année précédente. Selon l’accord, l’UE a offert à la Turquie 6 milliards d’euros (7,1 milliards de dollars) d’aide, des voyages sans visa et des négociations d’adhésion accélérées à l’UE en échange d’Ankara empêchant des milliers de réfugiés d’atteindre les îles grecques.

L’accord a été largement critiqué par des groupes de droits humains. «L’externalisation de la gestion des migrations de l’UE vers des pays tiers n’est ni une solution humaine, durable ou réalisable», a déclaré Imogen Sudbury de l’International Rescue Committee (IRC).

L’accord entre l’UE et la Turquie a expiré son mandat de cinq ans, mais le chef de la politique étrangère du bloc, Josep Borrell, a déclaré en mars que «Il doit continuer à être mis en œuvre et rester le cadre clé de la coopération en matière de migration.»

Mardi, le journal italien La Repubblica a affirmé que le Premier ministre Draghi prévoyait de proposer à l’UE de signer un accord similaire avec la Libye, lors d’un sommet des dirigeants du bloc les 24 et 25 mai.

Le rapport est venu au milieu d’une nouvelle flambée des arrivées de migrants de Libye en Italie. Ces derniers jours, quelque 2 000 personnes ont débarqué sur l’île de Lampedusa après avoir effectué le dangereux voyage en mer sur de petits bateaux exploités par des trafiquants d’êtres humains.

Selon les données du ministère italien de l’Intérieur, environ 13000 migrants ont débarqué sur les côtes du pays depuis le début de 2021, soit trois fois plus qu’à la même période l’année dernière.

