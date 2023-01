Payer en liquide et marchander : 15 façons d’économiser de l’argent cet hiver

jenflation est supérieure à 10 % et des millions de personnes sont aux prises avec leurs finances. Et ce, avant que la redoutable facture de chauffage hivernale et les énormes hausses des coûts hypothécaires ne plongent les ménages dans le désespoir. La Grande-Bretagne est aux prises avec la pire crise du coût de la vie depuis une génération – et nous n’en sommes qu’au début.

Alors que pouvez-vous faire maintenant pour réellement réduire vos factures ? Même Martin Lewis, généralement exubérant, semble découragé car les hacks standard pour économiser de l’argent, comme changer de fournisseur de services publics, portent peu de fruits ces jours-ci.

Pourtant, il y a encore des gains faciles et des économies sournoises qui rendront la vie cette année un peu plus tolérable. Faites tout cela et vous économiserez potentiellement des milliers de dollars au cours des 12 prochains mois.

1. Suivez chacune de ces astuces pour le chauffage domestique

Nous devrions tous savoir maintenant qu’il faut baisser le thermostat d’un degré. L’Energy Savings Trust estime que votre facture de chauffage annuelle augmente d’environ 10 % pour chaque degré d’augmentation du thermostat. N’oubliez pas de purger les radiateurs.

Réglez correctement votre chaudière. Comme quoi ? dit, vous n’avez vraiment besoin que de votre chaudière sur son réglage le plus élevé au plus profond de l’hiver. Sinon, votre chaudière chauffe inutilement de l’eau à une température très élevée et gaspille de l’énergie.

Empêche la chaleur de s’échapper. Une cheminée à foyer ouvert permet à 65 £ d’air chaud de s’échapper par la cheminée. Boudins de porte en laine “mouton de cheminée” à partir de 20 £, ou fabriquez le vôtre (les matériaux respirants sont les meilleurs).

Les fenêtres perdent environ un cinquième de la chaleur de votre maison. Fermez les rideaux dès que le soleil se couche. Mettez un film alimentaire sur vos fenêtres pour une exclusion supplémentaire des courants d’air. Les rideaux thermiques conservent une partie de la chaleur, mais coûtent entre 20 et 50 £.

Les planchers dépouillés sont beaux mais c’est comme laisser la fenêtre ouverte. Résistez aux courants d’air rapidement et proprement avec du plastique en forme de V presque invisible à partir de 20 £. Poussez les chutes de tapis sous le canapé pour une isolation supplémentaire.

2. Réduisez votre facture d’électricité

Le moyen le plus rapide et le plus simple de réduire votre facture d’électricité ? Basculez toutes vos lumières en LED et réduisez votre facture d’éclairage de près de 90 %. Les ampoules sont maintenant largement disponibles pour moins de 1 £.

3. Retournez au bureau cet hiver

Une maison typique utilise environ 7 £ par jour de gaz pendant les mois les plus froids de l’année (selon la taille de votre maison, l’âge de la chaudière, etc.). Si votre trajet coûte moins cher et que vous n’achetez pas de cafés à 3 £ et de déjeuners à 6 £, cela vaut peut-être la peine de montrer votre visage au bureau. Éteindre votre ordinateur personnel devrait également vous faire économiser 50 pences supplémentaires par jour.

4. Économisez 85 £ en marchandant sur le haut débit

Ne soyez pas nerveux. Lequel? a interrogé 5 000 lecteurs, et bien qu’un peu plus de la moitié n’aient pas contesté leur fournisseur de haut débit et de téléphonie mobile, ceux qui l’ont fait ont économisé en moyenne 85 £ par an. Et ils ont dit qu’ils avaient trouvé cela assez facile. Un troisième a réussi à poursuivre l’offre “d’introduction” de 12 ou 18 mois après son expiration. Dites-leur simplement que vous avez reçu une meilleure offre ailleurs et demandez-leur de l’égaler. Mais soyez réaliste et poli.

5. Réduisez votre facture de taxe d’habitation

C’est l’un des conseils les plus populaires sur MoneySavingExpert, avec des économies typiques entre 100 £ et 400 £ si votre maison a été mal baguée. Mais cela nécessite un peu de travail de jambes; consultez le site Web de Valuation Office Agency pour voir si vous payez plus que vos voisins, puis effectuez un contrôle d’évaluation (MSE a une calculatrice). Cela peut se retourner contre vous; un chef de famille dans une rue de Hull a demandé un passage de la tranche d’imposition B à la tranche A. Au lieu de cela, le conseil a déplacé toutes les maisons vers la tranche B et presque tout le monde a reçu des factures plus élevées.

6. Mettez fin à l’arnaque de l’assurance habitation

De nombreux propriétaires sont naïfs envers la police d’assurance habitation qui leur a été vendue il y a des années par la banque ou la société de construction lorsqu’ils ont contracté leur prêt hypothécaire. Certains sont facturés jusqu’à 1 000 £ par an pour une assurance qui peut être trouvée pour 250 £ en quelques clics sur un site de comparaison.

7. Économisez des centaines de dollars sur votre facture hypothécaire mensuelle

Si vous êtes en train de sombrer financièrement, demandez au prêteur de prolonger la durée de votre prêt hypothécaire. Supposons qu’il vous reste 12 ans sur un prêt de 150 000 £. Lorsque votre correctif actuel se termine et que de nouveaux tarifs (d’environ 6 %) entrent en vigueur, le coût sera d’environ 1 470 £ par mois. Mais si vous étendez le prêt à 25 ans, le coût tomberait à moins de 975 £ par mois.

Vous pouvez également demander de passer du « remboursement » à « intérêts uniquement ». Sur un prêt de 200 000 £ à 6 %, le passage aux intérêts uniquement réduit la facture mensuelle de 1 289 £ à 1 000 £. Mais vous ne rembourserez bien sûr pas le prêt.

8. Arrêtez de gaspiller de la nourriture

Sainsbury’s estime que les ménages britanniques jettent 914 millions de pommes de terre, 733 millions de tomates et 728 millions de carottes chaque année. Une personne sur cinq déclare ne pas vraiment savoir cuisiner.

Meilleures astuces? Ne vous rendez jamais au supermarché sans planifier vos repas de la semaine, déclare Lesley Negus du ÉconomeLesley blog culinaire, et ne vous laissez pas distraire dans les allées en achetant des choses dont vous n’avez pas besoin et qui finiront probablement à la poubelle.

Jamie Oliver publie des recettes budgétaires gratuites pour les familles ainsi que des listes de contrôle d’achat sur son site Internet.

Si vous préférez les vidéos, essayez le chef Ash Hamilton de la Curious Kitchen à Brixham, Devon, qui s’est donné pour tâche de nourrir une famille de quatre personnes pour 25 £ sur cinq jours, en affichant les repas sur Youtube. C’était pendant la pandémie, et il admet que le coût sera un peu plus élevé aujourd’hui. Mais ils sont savoureux.

9. Faites une vérification des avantages sociaux

Des millions de personnes manquent des milliers de livres. Vérifiez ce qui vous revient de droit au Site web de Turn2us; tous les conseillers en dette du Royaume-Uni le recommandent. Il propose également des conseils sur l’obtention de subventions et une aide pour les factures d’énergie.

10. Lavez vos vêtements à l’eau froide.

Les fabricants de détergents disent qu’il n’est vraiment pas nécessaire de régler votre machine à laver au-dessus de 30 ° C ou de la faire fonctionner pendant plus de 60 minutes pour la plupart des vêtements. Les serviettes et les draps peuvent avoir besoin de 40 ° C, mais c’est tout, selon Persil.

11. Payer en espèces

Tap-and-go est omniprésent et super pratique. Essayez de revenir aux années 90 et de payer en espèces ; regarder 100 £ en billets glisser entre vos doigts apporte une réalité qui donne à réfléchir à vos dépenses.

Avoir deux comptes bancaires – un avec vos prélèvements automatiques de base (loyer, gaz, électricité, etc.), afin que vous puissiez avoir une bonne idée de ce qu’il vous reste après qu’ils ont été déduits ; et un autre juste pour les dépenses.

Si vous êtes déjà avec l’une des banques les plus récentes telles que Starling ou Monzo, vous avez probablement déjà une application vous indiquant combien vous avez dépensé en flat whites au cours du mois dernier. Mais, bien utilisées, leurs applications peuvent être brillantes pour vous donner un aperçu de vos dépenses et où vous pouvez réduire.

Il existe également de nombreuses applications autonomes qui vous aident à établir votre budget, telles que Money Dashboard, qui vous permet de connecter tous vos comptes avec des banques britanniques et de définir des budgets, et vous avertit des dépenses excessives.

12. Réduisez vos frais de garde d’enfants

Il en coûte désormais en moyenne 274 £ par semaine pour une place de crèche à temps plein pour un enfant de moins de deux ans. Mais certains parents ont droit à des services de garde gratuits pour les enfants de deux ans s’ils bénéficient de certains avantages. Si vous travaillez en Angleterre, chaque parent a droit à 570 heures de garde d’enfants gratuites par an pour les enfants de 3 et 4 ans, ce qui équivaut à 15 heures par semaine pendant les périodes scolaires.

Vous avez droit à 15 heures supplémentaires par semaine si vous êtes un parent travaillant au moins 16 heures par semaine au salaire minimum ou supérieur, jusqu’à un maximum de 100 000 £. En savoir plus sur le site gov.uk.

13. Passer à un compteur d’eau

La règle générale est que s’il y a plus de chambres dans votre maison que de personnes, il vaut probablement la peine de passer à un compteur d’eau. Prenez votre dernière facture d’eau et accédez au calculateur à ccwater.org.ukgéré par le Consumer Council for Water indépendant, pour savoir combien vous pourriez économiser.

14. Conduisez plus en douceur

Une vitesse excessive est le moyen le plus simple de gaspiller de l’argent en essence. Conduire à 80 mph sur les autoroutes est non seulement illégal, mais peut consommer jusqu’à 25% de carburant en plus que de maintenir une vitesse constante de 70 mph. Il en va de même pour les départs rapides aux feux ou les freinages rapides – ils boivent tous du carburant.

“Conduisez en douceur, accélérez doucement et lisez la route devant vous pour éviter de freiner inutilement”, explique l’AA. Vous devriez essayer de monter une vitesse chaque fois que le régime atteint 2 000 dans une voiture diesel ou 2 500 dans un véhicule à essence.

Quelle est la meilleure vitesse pour conduire ? “En règle générale, les voitures sont plus efficaces à 45 à 50 mph”, explique le RAC. Et retirez une galerie de toit ou un coffre de toit vides – ils ajoutent de la traînée lorsque vous roulez plus vite, ce qui rend votre voiture beaucoup moins économe en carburant.

15. Profitez de vacances européennes pour presque rien

Les vacances sont l’un des premiers luxes à être coupé en temps de crise. Mais il existe des moyens de partir en vacances à travers l’Europe et de séjourner dans un hébergement fabuleux à bas prix.

WarmShowers.org est une communauté de 180 000 cyclistes du monde entier qui ouvrent leurs portes aux autres cyclistes qui se promènent. C’est une question d’hospitalité réciproque – vous êtes censé accueillir d’autres cyclistes lorsqu’ils vous envoient un message, et vice versa. Aucun argent ne change de main, à l’exception des frais d’inscription de 30 $ (25 £) (c’est une organisation à but non lucratif qui a commencé dans le Colorado). C’est comme Airbnb, sauf que vous ne payez pas.

Ou restez dans la maison d’un étranger – pendant qu’il reste dans la vôtre. L’échange de maison peut réduire considérablement vos frais de vacances et vous permettre de vivre comme un local. Inscrivez-vous sur l’un des sites Web de housesitting, tels que trusthousesitters.com.

Il existe de nombreux sites Web commerciaux d’échange de maisons reliant les propriétaires à la fois au niveau national et international avec des frais allant d’environ 50 £ à 150 £ par an. Les sites populaires incluent HomeLink, HomeExchange et le site Web du Guardian, Échange de maison de gardiengéré par Home Base Holidays.

L’inconvénient ? Vous devrez sérieusement nettoyer et préparer votre maison juste avant de partir, faire de la place dans la garde-robe et laisser de côté des serviettes et des draps impeccables. Et cela aide si votre maison est proche d’une région de renommée internationale comme Édimbourg, Oxford ou Bath.