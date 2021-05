«  Paye ses filles plus que ses combattants  »: le mauvais garçon de YouTube, Jake Paul, intensifie sa querelle salariale avec le patron de l’UFC, Dana White

Paul, qui a battu l’ancien combattant de l’UFC Ben Askren par KO au premier tour le mois dernier, est devenu une voix improbable dans le débat sur la rémunération des combattants dans lequel White est parfois impliqué.

La star de l’internet s’est vantée que le paiement révélé par Askren de 500000 $ pour moins d’une ronde complète de boxe ait éclipsé tout chèque unique qu’il avait été coupé pendant son mandat à l’UFC – une affirmation avec laquelle Askren a par la suite accepté – et a de nouveau soulevé le sujet de la rémunération des combattants.

Les critiques, parmi lesquels Paul se trouve maintenant, ont déclaré que l’UFC payait bien ses meilleures stars, mais pour chaque Conor McGregor ou Khabib Nurmagomedov, il y a des dizaines de combattants moins connus en compétition pour des fractions des paiements des meilleures stars.

Et après que White ait rejeté tous les espoirs que Paul aurait pu entretenir à propos de la lutte contre des stars de l’UFC comme McGregor ou Kamaru Usman sur le ring de boxe, Paul a lancé une autre insulte au président de l’UFC.

« Tout d’abord, je ne ferais jamais affaire avec ces gars-là, juste non, « White a informé ESPN de toute transaction potentielle avec Triller ou les frères Paul.

« Non, ce n’est pas ce que nous faisons. Je ne vais pas leur prêter un mec pour avoir baisé quoi? Il n’y a pas moyen. Vous avez plein de bêtises f * cking là-bas que vous pouvez rassembler pour entrer là-dedans et jouer à ces jeux auxquels ces gars-là jouent. Ouais, je ne suis pas ton gars.

« Écoutez, vous ne pouvez pas nier le fait que cet enfant s’est inséré dans la conversation avec de vrais gars», A déclaré White. « Ce mec a eu trois combats, et je dois vous dire que je ne sais pas si je crois vraiment au truc de Ben Askren. J’ai du mal à comprendre cela par mon cerveau.«

Jamais du genre à manquer un peu de publicité, Paul a pris cela comme son signal pour riposter, alléguant que White « paie ses filles de bague plus que ses combattants. «

Dana White paie ses filles de bague plus que ses combattants🙃🤡 – CHAPEAU GOTCHA (@jakepaul) 11 mai 2021

L’affirmation de Paul semble être quelque peu vraie – dans un seul cas. Selon les chiffres publiés en 2019, la fille Octagon la plus reconnaissable de l’UFC, l’ancienne mannequin Playboy Arianny Celeste gagne jusqu’à 1 million de dollars par an grâce à l’UFC uniquement. Ce chiffre dépasse de loin de nombreux combattants de la liste, et en particulier les nouveaux visages qui peuvent s’attendre à gagner aussi peu que 12 000 $ à montrer et 12 000 $ à gagner au début de leur carrière.

Il est vrai que lorsque vous obtenez votre diplôme au-delà du niveau intermédiaire, vous pouvez vous attendre à ce que votre bourse de combat se gonfle, mais si vous considérez que le reste des ring girls de l’UFC (à l’exception de Celeste) gagneraient entre 1000 $ et 5000 $ par événement, il semble que Paul’s les revendications ne semblent pas résister à un examen minutieux.