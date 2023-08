"Payé pour Maserati, j’ai du citron": Un milliardaire garde sa voiture Rs 3,5 Crore dans son garage

Fin 2021, Maserati a acheté sa dernière supercar, la MC20, au pays, offrant aux Indiens de posséder la machine moyenne qui peut parcourir plus de 325 kilomètres à l’heure. L’industriel Gautam Singhania a été l’un des acheteurs, mais au lieu de rouler sur les routes de la ville, connues pour leurs nids-de-poule et leurs bosses, la voiture s’est refroidie dans le garage de sa maison dans une localité tony du sud de Mumbai.

S’adressant aux journalistes en marge d’un événement d’entreprise, M. Singhania, un passionné de voitures, l’a qualifiée de « pire » voiture qu’il ait jamais conduite de sa vie et a mis en garde quiconque envisageait de la conduire, la qualifiant de dangereuse.

« Franchement, j’ai payé pour une Maserati mais j’ai eu un citron à la place », a déclaré M. Singhania, ajoutant que la société a blâmé les conditions routières indiennes pour les rebonds de football auxquels il a été confronté alors qu’il était sur les roues.

M. Singhania s’est rendu sur le site Web de microblogging X pour exprimer sa colère il y a deux jours et a demandé à l’entreprise de nommer un pilote d’essai indépendant pour vérifier la sécurité du modèle. Cependant, l’industriel a affirmé que le major automobile franco-italo-américain Stellantis, propriétaire de la Maserati, refuse même de reconnaître les lacunes. « Je crois sincèrement que la Maserati MC20 est une voiture dangereuse et que quelqu’un pourrait se suicider avec elle », a tweeté M. Singhania, demandant aux autorités indiennes et aux tribunaux de la consommation de se pencher sur la question.

Plus tôt dans la journée, il a tweeté un avis indépendant sur la voiture qui montrait à quel point le modèle est mauvais et a ajouté que l’entreprise avait refusé car elle avait « peur du résultat ».

En réponse au message de M. Singhania, Maserati a posté sur X : « Bonjour, nous sommes désolés d’apprendre que vous avez eu une expérience négative. Nos clients sont notre priorité absolue ici chez Maserati. Nous aimerions répondre à toute préoccupation que vous pourriez avoir. Veuillez envoyez-nous un message privé avec plus de détails, afin que nous puissions vous aider au mieux. Merci. GC ».

M. Singhania s’adressait aux journalistes lors du lancement officiel de GS Design, une nouvelle filiale du Super Car Club Garage qu’il dirige comme une entreprise personnelle par passion.

Interrogé sur le potentiel commercial de GS (Gautam Singhania) Design, il a déclaré que dans les 10 jours suivant le lancement en douceur, il avait 20 commandes, ce qui n’est pas du tout un mauvais début. Sans divulguer l’investissement dans l’entreprise qui est son argent personnel, il a dit qu’il a été progressif et qu’il n’y aura pas de pénurie d’argent pour l’expansion.

« De quelque 25 personnes que j’avais au Super Car Club Garage, j’en ai plus de 250 maintenant et compte tenu du nombre de commandes que j’ai déjà, ça va augmenter », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi : « Par rapport aux 24-36 mois qu’une société de conception automobile européenne ou américaine prend pour moderniser une voiture ancienne, je peux livrer le produit en trois mois maintenant. L’objectif est de le faire en deux mois, voire moins. Super Club Car Garage (SCCG) est une destination unique exclusive pour les supercars, les super motos et les voitures anciennes, et sa nouvelle initiative GS Design cherche à élever l’expérience de conduite grâce à la personnalisation. »

