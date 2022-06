« Payé pour attendre » : Jouer la défense avec des dividendes

Au milieu de la série continue de séances de négociation en dents de scie, de plus en plus d’investisseurs recherchent une source de cohérence pour faire face à cette volatilité – et se tournent de plus en plus vers les actions qui offrent des dividendes.

“L’argent doit être mis au travail. Donc, si vous voulez le faire, la valeur et les dividendes sont un bon moyen”, a déclaré Andrew McOrmond, directeur général de WallachBeth Capital, dans une interview sur “ETF Edge” mercredi.

McOrmond a expliqué que pour les investisseurs qui ont besoin d’un afflux constant de revenus, les rendements des dividendes sont une source de revenus fiable, quelles que soient les fluctuations perfides du marché.

Bien que les analystes avertissent de ne pas trop attendre des dividendes et des rachats, les entrées dans ces fonds sont restées stables en 2022. Les fonds de dividendes ont encaissé 3 milliards de dollars en juin et 43 milliards de dollars jusqu’à présent cette année, selon les recherches de SPDR Americas.

“La superposition de la qualité et l’accent mis sur la valeur sont essentiels”, a déclaré Matt Bartolini, responsable de SPDR Americas Research chez State Street Global Advisors, à Leslie Picker dans une interview sur “ETF Edge” mercredi.

Les actions à dividendes ont bien mieux résisté à la volatilité à court terme que le marché, a déclaré Bartolini. Il a ajouté qu’il y avait encore plus de place pour les rendements dans les FNB de dividendes compte tenu des fondements macroéconomiques ainsi que des fondements fondamentaux de ces types de stratégies.

“Certaines entreprises ont augmenté leur dividende pendant plus de 30 années consécutives”, a déclaré Bartolini. “Et ils ont clairement vu des cycles de marché qui sont probablement encore pires que là où nous en sommes actuellement.”

La migration vers les fonds de dividendes coïncide avec de fortes baisses des prix des matières premières. Bartolini a noté que les flux indiquent un désir de défensive et une marge de sécurité par rapport aux allocations d’actions. La valeur a été un facteur de performance important compte tenu de sa relation avec les taux.

“La rentabilité a été primordiale dans ce type de cycle de marché”, a déclaré Bartolini. “Nous avons vu les actions rentables surpasser les actions non rentables pendant 12 mois consécutifs. Et les actions qui versent un montant constant de dividendes sont généralement rentables car elles ne paieront pas si elles ne sont pas rentables.”

Au-delà des actions à dividendes, les ETF obligataires sont également un refuge pour les investisseurs en période d’incertitude.

“Il y aura toujours de l’argent dans les deux”, a déclaré McOrmond. “Vous pouvez commencer à penser à la gestion active – que vous choisissiez un gestionnaire ou que vous le fassiez vous-même.”

Il a souligné le SRLN activement géré, où vous pouvez demander à quelqu’un de choisir les bonnes liaisons pour surperformer.

“Ce pourrait être un bon moment pour une gestion active”, a déclaré McOrmond. “Même si vous choisissez les FNB d’actions à dividendes, vous utilisez votre tête. Je pense que ce sera la tendance à la fois pour les titres à revenu fixe et les actions à l’avenir.”