Payal Rohatgi-Sangram Singh se marie, les photos d’un mariage de rêve deviennent virales

Après des années de fréquentation, Payal Rohatgi et Sangram Singh se sont finalement mariés. Sangram avait annoncé qu’il se marierait avec Payal en juillet après qu’elle se soit fait troller pendant son passage à Lock Upp.

Maintenant, Payal a partagé des photos du mariage de rêve. Payal est vêtu d’un magnifique lehenga de mariage tandis que Sangram portait un sherwani blanc cassé.

Vérifiez ici:







Elle a également déposé des photos de sangeet et de mehendi.





























Pendant son passage dans l’émission Lock Upp, Payal Rohatgi a révélé qu’elle avait des problèmes de fertilité, et elle a même suggéré à son partenaire Sangram Singh d’épouser quelqu’un d’autre car elle ne peut pas concevoir d’enfant. Rohatgi a également ajouté qu’elle avait toujours voulu se marier quand elle pouvait concevoir; cependant, malgré leurs efforts, elle n’a pas pu avoir d’enfant. Payal a même dit qu’ils essayaient d’avoir un enfant depuis 4-5 ans. Le couple a même opté pour la FIV, mais sans succès.

Tout en discutant de la même chose avec Azma, Saisha et Anjali, elle a dit: “Isliye main Sangram ko kehti hu kisi aur se shaadi karle, jo bache paida kar sake.” Payal a demandé à ses adeptes féminines de congeler leurs ovules dans la vingtaine afin qu’elles ne rencontrent pas de problèmes lors de la conception d’un enfant dans la trentaine. “À toutes les femmes. Si vous avez la vingtaine, veuillez congeler vos ovules. Lorsque vous congelez vos ovules, vous pouvez concevoir un bébé dans la trentaine et au milieu de la trentaine.” Payal a en outre ajouté qu’un de ses trolls s’était moqué et l’avait appelée “bannjh”.