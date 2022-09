Pay-It-Forward House accueillera un souper de côtelettes de porc le 21 septembre – Shaw Local

SYCAMORE – La Pay-It-Forward House organisera un dîner de côtelettes de porc de 16 h 30 à 19 h le mercredi 21 septembre à l’église méthodiste unie de Sycamore, 160 Johnson Ave., Sycamore.

Le dîner fait partie du programme de sensibilisation communautaire du dîner au volant du mercredi de l’église.

Le dîner, fourni par Sycamore Country Store and Catering, comprendra une côtelette de porc, des fèves au lard, une salade de pommes de terre steakhouse, de la compote de pommes et un petit pain. Les dîners peuvent être pris en charge en entrant dans le parking sud de l’église méthodiste unie de Sycamore et en suivant les panneaux pour faire le tour de l’arrière de l’église.

Les billets coûtent 15 $ et doivent être achetés à l’avance au plus tard le mercredi 14 septembre. Pour acheter des billets, visitez le bureau SUMC ou allez en ligne à la section événements de la page Facebook de l’église.

La Pay-It-Forward House est une maison d’accueil de soins de santé créée pour offrir un chez-soi à la famille et aux amis des patients recevant des soins médicaux.

Pour information, composez le 815-895-9113.