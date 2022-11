Paxton du GOP affronte le démocrate Garza dans la course Texas AG

DALLAS (AP) – Le procureur général républicain du Texas, Ken Paxton, a sollicité un troisième mandat lors des élections de mi-mandat de mardi sous le nuage d’une enquête du FBI et d’un dysfonctionnement dans son bureau qui, selon les démocrates, ont ouvert une opportunité de mettre fin à des décennies de pouvoir du GOP dans l’État.

La réélection de Paxton en tant que meilleur avocat du Texas maintiendrait le plus grand État rouge d’Amérique parmi les principaux opposants légaux à l’administration du président démocrate Joe Biden sur des questions telles que l’immigration, le vote et l’avortement.

La challenger démocrate Rochelle Garza, ancienne Union américaine des libertés civiles et avocate de la défense, a placé l’accès à l’avortement au cœur de sa campagne après que le Texas ait largement interdit la procédure. Avant de se présenter aux élections, elle était probablement mieux connue pour avoir représenté un migrant de 17 ans qui a poursuivi avec succès l’administration Trump en 2017 pour se faire avorter alors qu’il était sous la garde des autorités fédérales de l’immigration.

Le candidat pour la première fois a attaqué Paxton, 59 ans, pour une série de scandales, notamment des mesures disciplinaires du barreau de l’État, une enquête du FBI et un procès longtemps retardé pour fraude en valeurs mobilières. Mais Garza, 37 ans, a lutté avec une faible reconnaissance de nom et un désavantage considérable en matière de collecte de fonds dans la course coûteuse à l’échelle de l’État.

Elle et Paxton ne se sont jamais rencontrés pour un débat, et leur concours a attiré beaucoup moins l’attention des donateurs que le défi du démocrate Beto O’Rourke au gouverneur du GOP Greg Abbott, bien que le procureur général soit considéré comme le titulaire le plus vulnérable.

Un démocrate n’a pas remporté de poste dans tout l’État du Texas depuis 1994.

Paxton se présente contre Garza après avoir battu un formidable groupe d’adversaires principaux avec le soutien de l’ancien président Donald Trump. Le procureur général a conservé le soutien de la base du GOP face à un éventail inhabituel de controverses.

Paxton a été inculpé de fraude sur les titres de l’État en 2015, a remporté un deuxième mandat trois ans plus tard, mais n’a pas encore été jugé en raison de contestations judiciaires concernant le lieu et la rémunération des procureurs.

Le barreau de l’État du Texas a intenté cette année une action en justice visant à discipliner Paxton pour ses efforts infructueux pour annuler l’élection présidentielle de 2020 sur la base de fausses allégations de fraude. Il fait également l’objet d’une enquête fédérale depuis l’automne 2020, lorsque huit de ses principaux adjoints l’ont accusé d’avoir utilisé le bureau pour aider un donateur politique qui employait une femme avec qui Paxton a reconnu avoir eu une liaison extraconjugale.

Paxton a largement rejeté le procès du barreau, en attendant des accusations et des accusations de son ancien personnel comme des agressions à motivation politique contre un champion des causes conservatrices.

Jake Bleiberg, l’Associated Press