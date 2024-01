Paxton demande à nouveau que sa déposition ne soit pas requise dans une affaire de dénonciation

Le procureur général en difficulté, Ken Paxton, demande une ordonnance de protection pour annuler sa déposition à venir et celle de ses anciens adjoints de haut rang dans le cadre du procès pour licenciement abusif intenté par les quatre ex-assistants, qui affirment avoir été injustement licenciés pour s’être plaints auprès des autorités fédérales du comportement de Paxton. une éventuelle mauvaise conduite en aidant un ami.

Paxton a cherché à bloquer sa déposition dans l’affaire, mais après que la 3e Cour d’appel et la Cour suprême du Texas ont toutes deux confirmé l’ordonnance d’un tribunal inférieur l’obligeant à témoigner sous serment, le procureur général a déposé jeudi une requête devant le tribunal de district de l’État du comté de Travis. annonçant son intention d’accepter une décision définitive dans cette affaire. Cependant, le juge de district de l’État Jan Soifer a maintenu vendredi un mandat antérieur exigeant que la déposition de Paxton ait lieu avant le 9 février.

En décembre, Soifer a rendu une décision ordonnant à Paxton et aux hauts responsables de son bureau de témoigner sous serment sur la situation qui a conduit au départ des anciens hauts collaborateurs. Ils s’étaient plaints au FBI car ils pensaient que Paxton utilisait mal son bureau pour aider un ami et donateur de campagne, le promoteur immobilier d’Austin, Nate Paul, alors la cible d’une enquête fédérale distincte sur les crimes financiers.

En réponse au fait que Soifer continue de demander la déposition du procureur général, Paxton a déposé vendredi une requête auprès du tribunal de district de l’État demandant une ordonnance de protection pour annuler les dépositions et empêcher les lanceurs d’alerte de rechercher toute autre découverte dans l’affaire.

Dans la requête, l’avocat de Paxton, Bill Helfand, fait valoir que les documents recherchés par le biais d’assignations à comparaître et de dépositions sont privilégiés ou ont été divulgués précédemment. Helfand a déclaré que les demandes de déposition des lanceurs d’alerte sont “trop ​​larges” et ne sont plus nécessaires en raison de la volonté de Paxton d’accepter un verdict.

“Le MPC a consenti à l’entrée d’un jugement conforme aux limites statutaires du Texas Whistleblower Act, la seule fin recherchée par la poursuite des plaignants”, indique le dossier judiciaire de Paxton vendredi. “Ainsi, il n’y a aucune base légitime pour que les plaignants tentent d’utiliser (à mauvais escient) ce procès pour satisfaire leurs propres intérêts lascifs dans des documents, sans parler de ceux ordonnés privilégiés, comme l’étaient ces documents et ces choses.

“La Cour devrait annuler l’assignation à comparaître.”

En déposant une demande de jugement final la semaine dernière, Paxton a exprimé son mépris pour le procès intenté par les lanceurs d’alerte, qualifiant sa motion de tentative de mettre fin aux efforts visant à « saboter » son leadership et à économiser l’argent des contribuables.

Paxton a également fait valoir que bon nombre des allégations des lanceurs d’alerte avaient déjà été abordées publiquement lors d’un procès en impeachment devant le Sénat du Texas en septembre, au cours duquel il a été acquitté de toutes les accusations d’abus de ses fonctions pour aider Paul.

“Pour ces raisons, mon bureau a agi aujourd’hui pour mettre fin à ce litige inutile en déposant une réponse modifiée qui, conformément à la décision précédente de régler cette affaire, permettra au tribunal de première instance de rendre un jugement final sans autre litige”, a déclaré Paxton. dans un communiqué annonçant sa décision jeudi.

Les lanceurs d’alerte et Paxton étaient parvenus à un accord de règlement de 3,3 millions de dollars dans cette affaire, mais l’accord s’est effondré après que le Parlement, lors de sa session ordinaire de l’année dernière, a refusé de payer pour le règlement. La Chambre a plutôt ouvert une enquête sur les allégations des lanceurs d’alerte et a voté à une écrasante majorité fin mai pour destituer Paxton pour 20 chefs d’accusation, dont corruption et abus de pouvoir. Finalement, le Sénat l’a acquitté.

Ni Helfand ni le bureau de Paxton n’ont répondu lundi à une demande de commentaires d’un homme d’État américain.

En réponse aux plaintes de Paxton jeudi selon lesquelles le procès des lanceurs d’alerte n’est pas fondé et qu’une décision finale devrait être rendue, l’avocat Joe Knight, qui représente Ryan Vassar, ancien conseiller juridique adjoint de Paxton et l’un des plaignants dans l’affaire, a qualifié l’argument de Paxton de “complètement de la merde”. ” qui a été rejetée à plusieurs reprises par quatre tribunaux distincts.

Les avocats des lanceurs d’alerte n’ont pas immédiatement répondu lundi aux demandes de commentaires de Statesman concernant la requête de Paxton pour une ordonnance de protection.

Soifer, qui statuera à nouveau sur la requête de Paxton en faveur d’une ordonnance de protection après avoir rejeté une précédente tentative d’arrêter les dépositions en décembre, a reconfirmé le calendrier des témoignages des responsables vendredi.

Conformément à l’ordonnance du tribunal, les dépositions auront lieu à Austin, et Paxton devrait comparaître pour son témoignage à 9 heures du matin le 1er février.

Les dépositions se poursuivront avec le premier procureur général adjoint Brent Webster, prévue pour le 2 février ; la chef de cabinet de Paxton, Lesley French Henneke, le 7 février ; et la conseillère principale Michelle Smith le 9 février.

Lundi après-midi, aucune date d’audience n’avait été prévue pour la demande d’ordonnance de protection de Paxton.