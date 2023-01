Paxten Aaronson, une lueur d’espoir dans le tirage USMNT-Colombie

Paxten Aaronson a été un point positif dans le match nul sans but de l’USMNT contre la Colombie. AP Photo/Marcio José Sanchez

CARSON, Californie – L’équipe nationale masculine des États-Unis a obtenu un match nul 0-0 avec la Colombie lors du deuxième des deux matches amicaux de janvier pour l’équipe locale, alors que les deux équipes alignaient des équipes relativement inexpérimentées.

La Colombie avait l’avantage dans les tirs 12-5, mais les tirs au but étaient 2-1 en faveur de l’équipe locale. Et ce sont les États-Unis qui ont eu les meilleures chances avec Paxten Aaronson, à ses débuts dans l’USMNT, qui s’est rapproché en première mi-temps. Sean Johnson était le légèrement plus occupé des deux gardiens, mais dans l’ensemble, il n’avait pas grand-chose à faire la nuit.

Réaction rapide

1. Les États-Unis obtiennent le match nul lors d’un match amical sans janvier

Les matches amicaux qui clôturent le camp de janvier sont souvent des affaires tièdes. Les joueurs américains sont en mode pré-saison, et le manque de netteté l’emporte sur la plupart des points positifs. Il y a aussi le manque relatif d’expérience sur le spectacle. Alors que les États-Unis présentaient les participants à la Coupe du monde Walker Zimmerman, Kellyn Acosta, Jesus Ferreira et Aaron Long, ainsi que le vétéran Paul Arriola, certains des autres joueurs faisaient leurs premières incursions au niveau international.

Cela vaut aussi pour la Colombie. Hormis l’arrière gauche Frank Fabra, aucun partant colombien n’a eu plus de trois sélections. Mais cette rencontre avait du piquant, aidée en grande partie par la foule fortement pro-colombienne. Il y a eu beaucoup de jeu de bout en bout et quelques regards clairs sur le but dans la première mi-temps, y compris un effort dévié de Paxten Aaronson à la 14e minute qui a frôlé le poteau.

Cristian Arango de LAFC a également eu quelques opportunités claires, mais n’a pas réussi à tirer sur la cible. La nature chaotique du jeu était telle que les interprètes présentés semblaient alterner de bons jeux avec de mauvais, souvent dans le même ordre. Matthew Hoppe en était un bon exemple. L’ailier de Middlesbrough a été infatigable en termes de pression défensive et s’est constamment placé dans de bonnes positions avec ses courses sans ballon. Mais sa prise de décision sur le ballon semblait rouillée, un produit du manque de temps de jeu avec son club.

Il y avait aussi du jeu physique, avec un trio de cartons jaunes en première mi-temps distribués par l’arbitre Said Martinez, tous à la Colombie. Deux d’entre eux étaient le résultat de courses offensives d’Arriola qui ont forcé le Cafétérias dans les fautes près de la boîte. Le rythme effréné s’est un peu refroidi en seconde période, le manager par intérim Anthony Hudson se sentant suffisamment confiant pour terminer le match avec deux jeunes défenseurs centraux à Jalen Neal et Sam Rogers. Le remplaçant Brandon Vazquez a failli tirer sur la fin d’un coup franc de Kellyn Acosta tard, mais n’a pas pu se connecter, laissant les deux équipes se contenter d’un match nul.

Paul Arriola, à sa 50e apparition pour l’USMNT, se bat avec le défenseur colombien Frank Fabra. Omar Véga/Getty Images

2. Un autre Aaronson fait bonne impression

Le manager par intérim Anthony Hudson avait déclaré qu’il ferait fortement pivoter son équipe de l’équipe qui est tombée 2-1 contre la Serbie, et il a tenu parole, apportant 10 changements à la formation qui a commencé contre la Serbie, avec Zimmerman le seul vestige. Cela signifiait une autre paire de débuts internationaux, cette fois pour Paxten Aaronson – frère de Leeds United et du milieu de terrain international américain Brenden Aaronson – et du défenseur des New York Red Bulls John Tolkin.

Aaronson – qui a signé avec l’Eintracht Francfort de l’Union de Philadelphie en novembre – était prêt à relever le défi et a montré bon nombre des mêmes qualités que son frère aîné. Il était un ravageur absolu en défense, était actif dans la recherche du ballon et a montré des pieds rapides comme l’éclair. Il a failli être inscrit sur la feuille de match à la 14e minute lorsque son effort dévié a frôlé le poteau.

Sa performance n’était pas complètement exempte de lutte. Un domaine où Aaronson doit s’améliorer est simplement de sentir le danger en tournant le dos à son adversaire. Il a été dépossédé quatre fois en première mi-temps, un problème qui peut être résolu en jouant simplement plus vite.

Son camarade débutant, Tolkin, a également eu du mal avec quelques batailles physiques, mais s’est adapté au fur et à mesure que le jeu avançait. La qualité de son pied gauche n’est pas en cause. Mais des jeux comme celui-ci concernent l’avenir. Ces joueurs qui commencent à peine leur carrière internationale n’ont pas besoin de produire pour les États-Unis la semaine prochaine ou même en mars, lorsque les joueurs de premier choix se réuniront pour la première fois depuis la Coupe du monde. Pourtant, les joueurs doivent commencer quelque part, et c’était une première étape nécessaire.

3. Quelqu’un a-t-il gagné une place pour la fenêtre de mars ?

Au cours des deux matchs, 12 joueurs font leurs débuts (le plus de tous les temps dans ces camps de janvier), Vazquez faisant le plus pour s’aider lui-même. Le buteur américain contre la Serbie est entré en jeu dans ce match et bien qu’il n’ait pas marqué, l’homme du FC Cincinnati offre une présence physique que peu d’autres joueurs de la poule peuvent égaler. Combinez cela avec sa touche finale, et c’est un joueur qui pourrait se frayer un chemin.

Alejandro Zendejas, revenu au Club America après le match contre la Serbie, devrait lui aussi faire peau neuve compte tenu de son dynamisme sur l’aile et de sa précision en terme de produit final. Bien sûr, avec Zendejas, la question est de savoir s’il est appelé pour une compétition officielle, va-t-il commettre ou déposer ce changement unique au Mexique. Cela reste à voir.

Le mérite revient également à Cade Cowell. Il était un remplaçant inutilisé cette nuit-là, mais a montré beaucoup de potentiel contre la Serbie. La clé est maintenant de pouvoir reproduire cette performance au niveau du club avec les tremblements de terre de San Jose.

Sinon, on a l’impression que le reste des jeunes artistes de ce camp sont encore loin de menacer de percer. Cela dit, pour beaucoup d’entre eux, le temps joue en leur faveur.

Les meilleurs, les pires (et les pires) interprètes

Meilleur : Paul Arriola, États-Unis

Il n’est peut-être pas surprenant que l’un des joueurs les plus expérimentés sur le terrain s’en sorte bien (il a remporté sa 50e sélection), mais l’homme du FC Dallas était une présence menaçante sur le flanc et a forcé deux joueurs colombiens différents à commettre des fautes de carton jaune.

Meilleur : Diego Valoyas, Colombie

L’attaquant colombien a donné à Tolkin tout ce qu’il pouvait gérer, surtout en première mi-temps. Il a également créé trois occasions, un sommet pour l’équipe.

Meilleur : Paxten Aaronson, États-Unis

Aaronson a eu plus de points positifs que de points négatifs lors de ses débuts internationaux et a ajusté son jeu en seconde période.

Pire : Frank Fabra, Colombie

Les États-Unis ont trouvé beaucoup de succès de son côté, Arriola forçant une faute de carton jaune. Il a également eu du mal avec le ballon, ne complétant que 67,5% de ses passes.

Sac mixte : Matthew Hoppe, États-Unis

Une étiquette “pire” aurait été trop dure compte tenu des positions dans lesquelles il s’est placé, mais sa prise de décision et son toucher l’ont parfois laissé tomber. Il a désespérément besoin de matchs au niveau du club.

Faits saillants et moments marquants

Paxten Aaronson a été l’un des joueurs qui brillent pour l’USMNT, comme en témoigne cette première chance de marquer contre la Colombie.

Pax s’implique tôt 👀 📺TNT pic.twitter.com/Jx73aGnJ6V — Équipe nationale masculine de football des États-Unis (@USMNT) 29 janvier 2023

Avec plus de temps de jeu et d’expérience, on peut s’attendre à ce qu’il les mette dans le filet.

Après le match : Ce que les managers et les joueurs ont dit

L’entraîneur par intérim américain Anthony Hudson, à propos des débuts de Paxten Aaronson : “Paxten est un joueur vraiment excitant, extrêmement confiant. Il est arrivé un jour ou deux en retard mais vous pouvez voir sa qualité. Nous ne savons pas quel sera son niveau, mais nous croyons en son talent et verrons ce qu’il peut faire .”

Suivant

NOUS: En l’absence de matchs avant les matchs de mars contre la Grenade et le Salvador dans le cadre de leur défense du titre de la Ligue des Nations, attendez-vous à ce que toute l’action soit hors du terrain alors que la spéculation monte lors de la recherche d’entraîneurs et de directeur général.

Colombie: Aucun match prévu au calendrier pour le moment.