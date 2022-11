Paxten Aaronson de Philadelphie termine son déménagement à Francfort

L’Union de Philadelphie a accepté de transférer jeudi le milieu de terrain local Paxten Aaronson à l’Eintracht Francfort de la Bundesliga moyennant des frais de transfert de plusieurs millions de dollars.

L’Union conservera également un pourcentage de tous les frais de transfert futurs pour Aaronson, qui rejoindra Francfort en janvier.

“Paxten a accompli tellement de choses en peu de temps. Il a travaillé incroyablement dur et il a profité de chaque opportunité avec la première équipe, Union II et l’équipe nationale U-20”, a déclaré le directeur sportif de l’Union, Ernst Tanner. un communiqué de presse.

“On s’intéresse à lui depuis longtemps, et nous pensons que c’est la bonne décision pour le club et le joueur, le mettant dans une bonne situation pour continuer à se développer dans l’une des meilleures ligues du monde.”

Aaronson, 19 ans, a marqué quatre buts en 37 matchs (sept départs) en deux saisons avec l’Union et a été remplaçant lors de la défaite de Philadelphie en Coupe MLS contre LAFC le 5 novembre. Il a fait ses débuts en MLS en mai 2021.

Paxten Aaronson a marqué quatre buts en 37 matchs pendant son séjour avec l’Union de Philadelphie. Aaron Doster – USA TODAY Sports

“Avec Paxten Aaronson, nous avons pu recruter un joueur recherché et talentueux qui donnera encore plus de flexibilité à notre attaque à l’avenir”, a déclaré le directeur sportif de Francfort, Markus Krosche. “Nous avons un plan clair pour lui et voulons le construire avec soin. Paxten obtiendra de nous le temps nécessaire pour s’habituer à son nouvel environnement et se développer de la meilleure façon possible.

Le natif du New Jersey est passé par le même système d’académie de l’Union qui a produit son frère Brenden, qui a quitté Philadelphie pour le FC Salzbourg en janvier 2021 avant de rejoindre Leeds United cet été.

L’entraîneur-chef de l’Union, Jim Curtin, a précédemment déclaré que le jeune Aaronson “allait être vraiment spécial”, notant que “de toute évidence, il y a une bonne génétique dans la famille”.

L’Eintracht Francfort a battu Barcelone, West Ham et les Rangers en route pour remporter la Ligue Europa la saison dernière. Ils ont soutenu cette campagne en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et occupent actuellement la quatrième place du classement de la Bundesliga tandis que la ligue fait une pause pendant la Coupe du monde.

Tom Hamilton d’ESPN a contribué à cette histoire et des informations de Reuters ont également été utilisées.