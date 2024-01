Paxlovid aide à prévenir les maladies graves dues au COVID. Pourquoi plus de gens ne le prennent-ils pas ?

Avec le COVID-19 actuel bilan des morts aux États-Unis, plus de 1,1 million et de nouvelles preuves que les infections au COVID peut endommager du cerveau, du cœur et des poumons, il est clair que la maladie est bien plus qu’un « simple rhume ». Le Paxlovid, qui est une association de deux médicaments (le nirmatrelvir et le ritonavir), peut réduire le risque de symptômes graves et réduire les hospitalisations. Mais peu de personnes se voient proposer le médicament lorsqu’elles sont testées positives. UN étude récente par les National Institutes of Health ont révélé que seulement 15 % des personnes éligibles au médicament le prenaient. Voici ce que vous devez savoir sur Paxlovid, notamment qui doit le prendre et quand.

Comment agit Paxlovid ?

Paxlovid est un traitement antiviral qui aide votre corps à combattre le COVID-19 plus rapidement et plus efficacement. Dans un essai clinique, Paxlovid s’est avéré efficace à 89 % pour réduire les hospitalisations et les décès chez les patients non vaccinés et présentant un risque de maladie grave.

« Paxlovid est composé de deux médicaments distincts : le nirmatrelvir et le ritonavir, tous deux sous forme de pilule » Dr Alexandre Fortenko, médecin urgentiste chez Weill Cornell Medicine, a déclaré à Yahoo Life. « Le nirmatrelvir est un médicament qui inhibe la production d’une enzyme dont le virus COVID-19 a besoin pour se reproduire. L’autre pilule, le ritonavir, ralentit la rapidité avec laquelle le nirmatrelvir est dégradé par le foie, ce qui essentiellement le stimule.

Quand faut-il prendre Paxlovid ? Y a-t-il quelqu’un qui ne devrait pas le prendre ?

Le timing est important lorsqu’il s’agit de prendre Paxlovid. « Le nirmatrelvir/ritonavir doit être débuté dans les cinq premiers jours suivant les symptômes et doit être prescrit par un médecin. » Dr Linda Yancey, directeur de la prévention des infections au Memorial Hermann Health System à Houston, a déclaré à Yahoo Life. « Si vous souhaitez prendre ce médicament, appelez immédiatement votre fournisseur de soins de santé, dès que vous vous sentez malade et que votre test de dépistage de la COVID-19 est positif. » Le traitement consiste à prendre trois comprimés deux fois par jour pendant cinq jours, et les patients doivent terminer la prescription même s’ils se sentent mieux.

« Paxlovid est destiné au traitement des patients adultes et pédiatriques – âgés de 12 ans et plus pesant au moins 88 livres – atteints de COVID-19 léger à modéré et qui présentent un risque élevé de contracter un COVID-19 grave, y compris une hospitalisation ou un décès. » Hai Tranpharmacien clinicien et directeur de la politique d’utilisation des médicaments au centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles, a déclaré à Yahoo Life.

Selon au CDCles personnes présentant un risque élevé de maladie grave comprennent les personnes âgées, les personnes souffrant d’autres problèmes de santé tels que l’obésité, le diabète et le cancer, les personnes handicapées et certaines minorités raciales.

Cependant, tout le monde ne peut pas prendre Paxlovid. Il n’est pas recommandé aux personnes présentant un faible risque de maladie grave, et il ne doit pas être pris par les personnes allergiques à l’un de ses ingrédients, les personnes prenant certains médicaments tels que les statines et le Viagra, les personnes enceintes ou qui allaitent et celles souffrant de troubles du foie ou du Viagra. maladie du rein.

Pourquoi certains médecins ne le prescrivent-ils pas ?

Bien qu’il n’y ait pas eu de recherche définitive sur les raisons pour lesquelles certains médecins ne prescrivent pas Paxlovid, les raisons peuvent inclure des pénuries initiales de médicament dans tout le pays, des médecins ne connaissant pas le médicament et des personnes qui consultent souvent un médecin après la fenêtre de prescription de cinq jours. passé. Il existe également des inquiétudes concernant les interactions médicamenteuses chez les personnes qui prennent d’autres médicaments, tels que les statines.

“Les médecins ne connaissent peut-être pas tous les données sur l’ampleur de la différence que Paxlovid peut faire chez la bonne population de patients”, explique Fortenko. «Ils peuvent également ne pas savoir comment augmenter ou ajuster les médicaments standard des patients pour faire du Paxlovid une option sûre et viable.»

Quels sont les effets secondaires de Paxlovid ?

Paxlovid a relativement peu d’effets secondaires, les plus courants étant des nausées temporaires, une altération du goût et de la diarrhée. Les autres effets secondaires à surveiller sont les douleurs abdominales, l’augmentation de la tension artérielle, les douleurs musculaires et les malaises. En outre, il est important de surveiller les signes indiquant que vous pourriez être allergique à l’un des composants du médicament, tels que de l’urticaire, des éruptions cutanées, des difficultés respiratoires, une sensation d’oppression dans la gorge et un gonflement de la bouche, des lèvres ou du visage.

Certains patients ont signalé avoir subi des rebonds, également appelés rebonds de COVID ou rebonds de Paxlovid, c’est-à-dire lorsque les symptômes du COVID-19 réapparaissent chez les personnes après leur amélioration. Cependant, les recherches montrent que les rebonds ne sont pas plus fréquents après la prise de Paxlovid que chez les personnes qui n’ont pas pris le médicament. On pense maintenant qu’ils sont un partie normale du COVID-19 processus d’infection chez certaines personnes. UN Une étude du CDC trouvée que des rebonds se sont produits chez moins de 1 % des personnes ayant pris du Paxlovid.

“L’effet rebond n’est pas unique chez les personnes qui prennent du Paxlovid”, explique Tran. « Et il n’y a pas d’augmentation du risque de décès ou d’hospitalisation en cas de rebond. De plus, vous n’avez pas besoin de prendre plus de Paxlovid pour cela.

Paxlovid aide-t-il à prévenir le long COVID ?

Il existe des preuves contradictoires sur l’effet du Paxlovid sur le COVID long, également connu sous le nom de condition post-COVID. Une étude a révélé que Paxlovid réduit le risque de long COVID chez tous les participants, quel que soit la vaccination ou le nombre d’infections antérieures. Cependant, une autre étude plus récente a révélé que Paxlovid ne réduit pas le risque. Étant donné que le Paxlovid est encore un médicament relativement nouveau et que le virus COVID-19 est toujours en évolution, il faudra peut-être un certain temps avant qu’une réponse définitive émerge.

Devriez-vous recevoir du Paxlovid si votre test est positif au COVID-19 ?

Si votre test de dépistage de la COVID-19 est positif, c’est une bonne idée de demander à votre fournisseur de soins de santé dès que possible si la prise de Paxlovid vous serait utile. Pour rappel, vous devrez le faire dans les cinq premiers jours suivant les symptômes pour être pris en compte. Et vous devrez répondre à tous les critères avant de pouvoir prendre le médicament.

Il est également important de suivre les instructions de l’ordonnance. Cela signifie continuer à prendre le médicament même si vous vous sentez mieux. De plus, Paxlovid ne doit pas être utilisé pour tenter de prévenir les infections au COVID-19 – il est destiné aux personnes dont le test est positif et qui présentent un risque élevé de maladie grave et qui répondent également à d’autres critères de prescription.

« La meilleure façon de traiter le COVID-19 est de ne jamais l’attraper du tout », explique Yancey. Les mesures préventives telles que le lavage des mains, le port du masque et la mise à jour des vaccins restent importantes pour prévenir la propagation du virus. Mais si ces mesures échouent et que votre test est positif, Paxlovid peut vous aider à éviter une maladie grave et à vous rétablir plus rapidement.

Nsisong Asanga est écrivain, médecin de santé publique et épidémiologiste de terrain.