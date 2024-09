Pax Taylor reçoit un repas fait maison de son ex-mari Brittany Cartwright

Pax Taylor reçoit un repas fait maison de son ex Brittany Cartwright après son divorce

Jax Taylor et son ex-femme Brittany Cartwright entretiennent une relation amicale malgré leur séparation.

La star de télé-réalité de 45 ans s’est rendue sur son compte Instagram officiel mercredi 18 septembre pour partager une photo d’un repas fait maison envoyé par son ex-femme, bien qu’ils vivent séparément.

Le Règles de Vanderpump L’ancien élève a commencé à promouvoir une entreprise de préparation de repas en utilisant ses stories Instagram.





Cependant, à la fin de la promotion, la personnalité de la télévision a salué le repas de Cartwright.

Taylor a écrit sur la photo présentant les plats préparés par Cartwright : « Je prendrai toujours un repas fait maison quand on m’en proposera un. »

« Merci Brittany », a-t-il ajouté, avec un visage souriant et rougissant.

Cela survient quelques jours après que Cartwright ait exigé la garde complète de leur fils Cruz, 3 ans.

De plus, elle a demandé le divorce de Taylor le 27 août, demandant la garde physique et légale principale de Cruz.

De plus, Taylor a récemment parlé de ses problèmes de santé mentale et a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de trouble bipolaire et de trouble de stress post-traumatique.