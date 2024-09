Pax, le fils d’Angelina Jolie, montre sa cicatrice sur le tapis rouge après l’accident

Angelina Jolie et Pax ont eu un moment mère-fils au Festival international du film de Toronto deux mois après son horrible accident de vélo électrique.

Le jeune homme de 20 ans, qui était présent à l’avant-première de « Sans sang » dimanche, a dévoilé une cicatrice sur son front alors qu’il posait pour des photos.

Il portait également un plâtre au bras qui dépassait d’une manche.

Angelina Jolie a posé avec son fils Pax au Festival international du film de Toronto dimanche. Getty Images

La cicatrice sur le front du jeune homme de 20 ans était visible lors de la première du film « Sans sang » dimanche. Michael Hurcomb/Shutterstock

Pax, photographié ci-dessus avec sa mère au TIFF, a été victime d’un accident de vélo électrique en juillet. Michael Hurcomb/Shutterstock

Jolie, 49 ans, portait une robe noire et des gants assortis à son enfant alors qu’ils se tenaient côte à côte pour des clichés.

L’actrice a soutenu Pax en juillet lorsqu’il a été hospitalisé pour un « traumatisme complexe » après avoir heurté l’arrière d’une voiture avec son vélo.

« Ses amis s’inquiètent pour lui », a déclaré une source proche à Page Six en exclusivité à l’époque, affirmant qu’il était « constant » lorsqu’il disait rouler sans casque.

Jolie et Pax ont posé ensemble pour les photographes dimanche. AFP via Getty Images

Il portait un plâtre au bras au festival du film. Getty Images

« Il est imprudent », a noté la source. « Ils sont inquiets. »

Pax avait été impliqué dans un autre accident de voiture deux mois auparavant, a rapporté TMZ samedi.

Lors de l’incident de mai, Pax a écrasé sa Tesla contre un camion garé à l’extérieur des Red Studios Hollywood.

Jolie portait une robe noire et des gants au Festival international du film de Toronto dimanche. Getty Images

L’actrice, vue ici en 2018, était aux côtés de Pax après son accident cet été. Image de fil

Selon certaines informations, Pax n’a pas été blessé et a été relâché avec un avertissement.

Jolie s’est exclamé sur « Entertainment Tonight » au cours du week-end, elle a déclaré à quel point elle était « très heureuse » que Pax soit « en bonne santé ».

Lui et son grand frère Maddox, 23 ans, ont travaillé avec elle sur « Without Blood » en tant qu’assistant réalisateur.

Il a percuté l’arrière d’un camion. SL / Terme / BACKGRID

Pax, photographié ici en 2023, était hospitalisé à ce moment-là. Images GC

Salma Hayek a qualifié les frères et sœurs de travailleurs « acharnés » dans un Entretien avec des personnes Dimanche.

« Elles ont gagné le respect de l’équipe, elles étaient très bien avec elle et elles étaient très à leur place », a déclaré l’actrice principale du film, âgée de 58 ans. « Elles sont très sérieuses dans ce qu’elles font. »

Angelina Jolie est également la mère de Zahara, 19 ans, Shiloh, 18 ans, et des jumeaux Knox et Vivienne, 16 ans. Elle a récemment travaillé avec sa plus jeune fille sur la comédie musicale de Broadway « The Outsiders ».

Il a subi une blessure à la tête et un « traumatisme complexe ». Getty Images pour Netflix

Les amis de Pax sont « inquiets » du fait qu’il roule régulièrement sans casque, a déclaré une source à Page Six. Getty Images

L’actrice oscarisée partage ses six enfants avec son ex-mari Brad Pitt.

L’ancien couple s’est séparé en 2016 et se bat toujours pour son divorce controversé alors que l’acteur, 60 ans, continue sa relation avec Ines de Ramon.

Les co-stars de « Mr. & Mrs. Smith » ont gardé leurs distances alors qu’ils assistaient tous deux au Festival du film de Venise en août – le même mois où Jolie a fait taire une question sur sa rupture avec Pitt.