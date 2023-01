Pax Jolie-Pitt serait devenu un artiste sous un faux nom ! – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Crédit d’image : Chelsea Lauren/BEI/Shutterstock

Pax Jolie Pitt, 19 ans, n’est pas simplement l’enfant de deux personnes extrêmement célèbres. Le deuxième fils aîné de Angelina Jolie47, et Brad Pitt, 59 ans, serait en train de devenir un artiste — et il garde tout ça secret avec un faux nom ! Une source a dit Page 6 plutôt que de s’appuyer sur sa renommée intrinsèque, le talent en herbe utilise le pseudonyme “Embtto”, et son travail comprend des pièces “de processus numérique et multimédia” qui sont décrites comme “abstraites”. Le point de vente a également précisé que les pièces de Pax ne sont pas des NFT et a déclaré qu’il se préparait pour une exposition dans une galerie de Tel Aviv en Israël.

Son profil bas est certainement conforme au comportement passé – en juin 2021, il a sauté son diplôme d’un lycée privé de Los Angeles afin d’éviter un «cirque» médiatique. “Pax n’était certainement pas à la cérémonie”, a déclaré un initié Le soleil américain à l’époque. « Il est timide et on croyait qu’il ne voulait pas amener un cirque à l’événement. Il a pourtant beaucoup d’amis. L’école a fait de l’enseignement à distance jusqu’à la mi-mars.

Pax est rarement vu en public, bien qu’il soit sorti avec sa célèbre mère en novembre. Il a été vu faire ses courses avec Angie à Erewhon, entre autres, au cours d’un week-end chargé. Il a également été aperçu lors d’une sortie en solo, faisant des courses dans une clinique de Los Angeles au début de 2023.

Pax est parmi six enfants le maléfique étoile et Légendes d’automne part d’acteur, y compris Zahara18 ans, Maddox21, Shilo16 ans et jumeaux Knox et Vivienne14. Brad et Angelina se sont rencontrés sur le tournage de 2005 de M. et Mme Smithse sont mariés dans leur domaine du Château Miraval en France en 2014 entourés de leurs enfants, et se sont séparés en 2016 – pour se retrouver enfermés dans une bataille prolongée sur leur vignoble et la garde de leurs enfants.

Pour ajouter de l’huile sur le feu, un prétendu incident d’avion impliquant toute la famille a remis en question le traitement réservé par Brad à Angelina et à ses enfants. Brad a nié les allégations. Pourtant, le Fille interrompue la belle ne semble pas dérangée par les allées et venues de son ex. Une source nous a dit en novembre que la mère de Pax avait simplement continué sa vie.

“Angelina a cessé de prêter attention aux rumeurs sur Brad il y a longtemps, elle n’a pas la bande passante », a déclaré une source proche d’elle. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT comme nouvelle que Brad sort avec Inès de Ramon, 29 ans, a commencé à circuler. “Elle a tellement de choses à faire en ce moment avec ses enfants, elle a une assiette pleine juste pour suivre tous leurs horaires.”

