Pawan Sehrawat se prépare à “voler haut” aux enchères de la Pro Kabaddi League le 5 août 2022

Le joueur vedette indien de kabbdi Pawan Sehrawat passera sous le marteau lors des enchères de joueurs de la saison 9 de la Pro Kabaddi League qui se tiendront du 5 au 6 août ici.

Pawan Sehrawat, également connu sous le nom de “HI-Flyer”, est le raider numéro 1 des trois dernières saisons. L’athlète vedette était le joueur le plus précieux de la saison six et a été classé comme le meilleur raider de la saison huit de la Pro Kabbadi League.

La promo de la prochaine vente aux enchères a été publiée en exclusivité sur l’application Koo mardi, dans laquelle les analystes peuvent être vus en train de vanter le raider alors que les fans réfléchissent à la nouvelle vente aux enchères de Pawan.



Les joueurs nationaux, étrangers et les nouveaux jeunes joueurs (NYP) seront divisés en quatre catégories : les catégories A, B, C et D dans cette vente aux enchères de joueurs. Les joueurs seront subdivisés en “All-Rounders”, “Defenders” et “Raiders” dans chaque catégorie.

Pendant ce temps, Fazel Atrachali, qui serait en action en tant que joueur d’outre-mer, sera un athlète à surveiller alors que les équipes se préparent à finaliser l’équipe pour la saison à venir. “Sultan” Fazel est connu comme un Tigre dans la Pro Kabaddi League. Il est le défenseur numéro deux qui est disponible aux enchères cette saison. Avec ses mouvements meurtriers et les plus délicats, il est sûrement l’un des défenseurs les plus forts à surveiller cette saison.

Pour les enchères, les prix de base pour chacune des catégories sont la catégorie A – Rs 30 Lakh, la catégorie B – Rs 20 Lakh, la catégorie C – Rs 10 Lakh, la catégorie D – Rs 6 Lakh. La bourse salariale totale disponible pour chaque franchisé pour son équipe pour la saison 9 est de Rs 4,4 crore.

Le pool de joueurs de la saison 9 a été étendu à plus de 500, y compris les 24 joueurs des 2 meilleures équipes des Khelo India University Games 2021, Bangalore.

