Pawan Sehrawat et Pradeep Narwal passeront sous le marteau lors de la vente aux enchères de joueurs VIVO Pro Kabaddi

VIVO Pro Kabaddi annonce les «joueurs d’élite retenus», les «jeunes joueurs retenus» et les «nouveaux jeunes joueurs» pour la saison 9 avant la vente aux enchères des joueurs.

Au total, 111 joueurs ont été retenus dans les 3 catégories, dont 19 dans la catégorie Elite Retained Players (ERP), 13 dans la catégorie Retained Young Players (RYP) et 38 dans la catégorie New Young Players (NYP) alors que les équipes commencent à se rassembler. leurs équipes pour la saison 9 devraient avoir lieu plus tard cette année.

Les joueurs non retenus passeront sous le marteau lors des enchères à Mumbai du 5 au 6 août 2022. Anupam Goswami, PDG, Sports League, Disney Star India et commissaire de la ligue, VIVO Pro Kabaddi League”Certains des artistes vedettes de VIVO Pro Kabaddi a un fan à travers le pays et nous pensons que cette vente aux enchères sera témoin de guerres d’enchères intéressantes. Cela conduira à la création de nouvelles équipes et à un niveau de compétition accru lors de la prochaine saison 9. »

Le vivier de talents retenu par les équipes est un mélange de joueurs jeunes et expérimentés. Les Bengal Warriors ont conservé Maninder Singh, U Mumba a conservé Rinku tandis que UP Yoddhas a conservé Nitesh Kumar.

A LIRE AUSSI| CWG 2022 : le Premier ministre Modi envoie ses vœux au contingent indien à Birmingham

La vente aux enchères des joueurs VIVO PKL sera diffusée en direct le 5 août à partir de 18h30 sur Star Sports Network et Disney+ Hotstar.

Pour toutes les mises à jour en direct sur la ligue VIVO Pro Kabaddi, connectez-vous sur www.prokabaddi.com, téléchargez l’application officielle ProKabaddi ou suivez @prokabaddi sur Instagram, Youtube, Facebook et Twitter.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici