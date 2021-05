Pawan Saroha partage une photo adorable avec Geeta Phogat

Geeta Phogat et Pawan Saroha sont sans doute le couple de catch le plus cher du pays. Le duo n’hésite jamais à exprimer son amour éternel l’un pour l’autre. Jeudi, le duo nous a de nouveau donné des buts en couple après que Saroha ait écrit un message émotionnel pour sa femme et la lutteuse olympique Geeta.

Saroha a publié jeudi un beau cliché avec Geeta, qui vient de la célèbre famille de lutteurs Phogta d’Haryana, avec une adorable légende sur Twitter. En un clin d’œil, Geeta et Saroha se jumellent dans un survêtement de couleur bleue.

Saroharose est devenu célèbre après avoir décroché une médaille de bronze aux Jeux du Commonwealth de Glasgow en 2014. Il a commencé sa campagne lors de l’événement phare contre le Néo-Zélandais Steve Hill. L’Indien a remporté le combat 4-0. Il a ensuite battu l’Écossais Luigi Bianco 4-0 en quart de finale, avant de perdre contre Tamerlan Tagziev, du Canada, en demi-finale. Après sa défaite en demi-finale, Saroha a affronté Muhammad Inam du Pakistan pour un match pour la médaille de bronze. Le match très disputé s’est terminé 6-6, mais l’Indien a remporté la médaille car il était le dernier à marquer un point.

Il a également représenté l’Inde aux Jeux asiatiques de 2014, mais n’a remporté aucune médaille.

D’autre part, Geeta a été la première lutteuse indienne à remporter une médaille d’or en lutte aux Jeux du Commonwealth. Elle a réalisé l’exploit au CWG en 2010, qui s’est tenu à New Delhi. Elle a également été la première lutteuse du pays à se qualifier pour les Jeux d’été.

Geeta a également remporté une médaille de bronze aux Championnats du monde de lutte 2012, qui ont eu lieu au Canada. Elle a également remporté une médaille de bronze aux Championnats d’Asie 2012 et 2015, qui ont eu lieu à Gumi et Doha, respectivement. Geeta a également remporté deux médailles d’or au championnat du Commonwealth en 2009 et 2011.

En 2013, elle a ajouté une médaille d’argent à son cabinet dans le championnat CWG.

Saroha et Geeta se sont mariés en 2016 et en 2019, le duo a accueilli leur premier enfant ensemble.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici