Pawan Kalyan monte sur le toit de la voiture pour visiter le village AP dans une vidéo filmée

L’acteur télougou devenu politicien Pawan Kalyan est arrivé dans un village de Guntur, dans l’Andhra Pradesh, dans un style qui pourrait battre les scènes de cinéma. Dans une vidéo virale de la grande entrée, on peut voir Pawan Kalyan assis sur le toit de sa voiture, avec ses partisans et des agents de sécurité suspendus sur les côtés du véhicule. Il y a des voitures qui les suivent avec des dispositions similaires, et une foule de deux-roues entourent toute la fête.

Le chef Jana Sena était en visite dans le village d’Ippatam à Guntur pour rencontrer des personnes qui ont perdu leurs maisons et leurs magasins lors de démolitions dans le cadre d’une campagne d’élargissement de la route, a rapporté l’Hindustan Times. Son convoi a d’abord été arrêté à Mangalgiri et sa voiture n’a pas été autorisée à entrer dans le village. Il s’y est promené à pied. L’Andhra Pradesh a suspendu l’élargissement de la route jusqu’au 15 novembre, après la démolition qui a eu lieu vendredi.

La vidéo qui devient virale sur les réseaux sociaux provient d’images de drones partagées par le Jana Sena Party.

Les utilisateurs des médias sociaux ont été impressionnés par le « swag » de Pawan Kalyan lors de la grande entrée.

Cela peut sembler hors piste de dire comme ça, mais ce swag et cette attitude hors de l’écran @PawanKalyan .#JSPStandsWithIpptam pic.twitter.com/JeQ0waTYNe – Dr Shiva Prasad Reddy (@Dr_bspreddy) 5 novembre 2022

Récemment, le chef du parti Telugu Desam (TDP), N Chandra Babu Naidu, et le chef du parti Jana Sena, Pawan Kalyan, ont décidé de lutter conjointement contre le gouvernement dirigé par le parti YSRC dans l’État. Pawan Kalyan a rencontré Chandra Babu dans un hôtel de Vijayawada en octobre. Le tête-à-tête tenu depuis longtemps a décidé de mettre en confiance tous les partis politiques pour freiner les atrocités du gouvernement YSRC. Au cours de la réunion, Chandra Babu a assuré à Pawan Kalyan qu’il parlerait avec les chefs de toutes les parties à cet égard.

Le chef du parti Jana Sena, Pawan Kalyan, a déploré que la démocratie ait été brutalement assassinée dans l’Andhra Pradesh. De faux cas de police ont été enregistrés contre des travailleurs de Janasena, a-t-il allégué. Pawan Kalyan a déclaré qu’ils se sont rencontrés tous les deux pour sauver la démocratie dans l’État.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici