Pawan Kalyan, la comédie de Sai Dharam Tej frappe Rs 87 crore lors du week-end d’ouverture

Les collections au box-office Bro devraient franchir Rs 100 crore en un jour ou deux.

Le cinéma Telugu continue sa belle année avec la dernière sortie Bro. Mettant en vedette Pawan Kalyan et Sai Dharam Tej, la comédie surnaturelle s’est ouverte à des chiffres extraordinaires et, bien que ses collections aient ralenti au cours du week-end, le total de trois jours est toujours assez sain à Rs 87 crore.

Bro a gagné Rs 16,90 crore en Inde dimanche, portant son total net national au cours de son week-end d’ouverture à un impressionnant Rs 64 crore. Bro avait ouvert à un crore de Rs 30 plus qu’impressionnant vendredi, ajoutant également 17 crore de Rs samedi. Le film s’est bien comporté à l’étranger, rapportant Rs 23 crore sur les marchés étrangers, portant ses collections mondiales à Rs 87 crore.

Le film est presque certain de franchir Rs 100 crore lundi ou mardi et à moins qu’il ne montre une forte baisse lundi, devrait plaider en faveur d’une durée de vie de plus de Rs 200 crore.

Réalisé par Samuthirakani, Bro raconte l’histoire d’un homme qui meurt et rencontre le dieu du temps, qui lui accorde une « prolongation » de trois mois pour mettre de l’ordre dans ses affaires. La comédie a reçu des critiques mitigées, mais des éloges pour les protagonistes Pawan Kalyan et Sai Dharam Tej. Le film met également en vedette Priya Prakash Varrier, Ketika Sharma, Brahmanandam et Subbaraju.

L’année 2023 a vu un certain nombre de films Telugu franchir la barrière des 100 crores, et de nombreux films à petit budget non annoncés réussissent également très bien. Waltair Veerayya a rapporté plus de Rs 200 crore, tandis que Veera imha Reddy, Dasara et Virupaksha ont également franchi la barre des 100 crore. En dehors de ceux-ci, deux films bilingues – Sir et Adipurush – sont également entrés dans le club. Des films plus petits comme Baby et Samajaragamana sont également en plein essor au box-office.