Paw Patrol, Peppa Pig, Dole Pineapple reviennent à l’exposition sur les licences

À 10 h 30, le deuxième jour de l’exposition annuelle sur les licences à Las Vegas, des mascottes d’une grande variété de marques bien-aimées se sont alignées sur une petite scène à l’arrière du centre des congrès du Mandalay Bay Resort and Casino, se préparant à marcher pour un défilé de personnages. Sonic the Hedgehog était là, ainsi que plusieurs Teletubbies, un Schtroumpf, Peppa Pig, l’elfe sur l’étagère et Geoffrey, la girafe Toys “R” Us. Également présents : un ananas Dole avec des yeux énormes et des lèvres roses souples, et une banane Dole qui avait l’air très heureuse, mais qui n’avait pas la moue de son ami ananas.

Après s’être tenue virtuellement pendant deux ans en raison de la pandémie de coronavirus, la Licensing Expo était de retour en personne cette année. L’événement annuel met en relation les propriétaires de propriété intellectuelle avec des personnes qui souhaitent obtenir une licence pour cette propriété, offrant aux deux groupes un espace pour montrer leurs derniers personnages et produits, réseauter les uns avec les autres et, finalement, conclure des accords. Du 24 au 26 mai, plus de 10 000 personnes étaient à Sin City à la recherche de nouveaux partenariats (Las Vegas est, après tout, l’endroit idéal pour solidifier rapidement un syndicat) et de moyens plus créatifs de convaincre les consommateurs d’acheter ce que les participants étaient vente.

Toutes les marques connues semblaient être présentes. Un énorme Pikachu flottait au-dessus du stand Pokémon. Warner Bros. a présenté des costumes du dernier film Batman, le maillot que Michael Jordan portait dans “Space Jam” et d’autres artefacts de la culture pop. Chez Mattel, il y avait plusieurs découpes en carton à taille humaine de Barbie, parées de Balmain, debout devant un fond métallique.