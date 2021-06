Pavlyuchenkova et Krejcikova atteignent leur 1ère finale du Grand Chelem

Anastasia Pavlyuchenkova affrontera Barbora Krejcikova pour le titre de Roland-Garros après que la Russe ait atteint sa première finale du Grand Chelem jeudi lors d’une 52e tentative record, tandis que la Tchèque a sauvé une balle de match lors d’une victoire spectaculaire sur Maria Sakkari. Pavlyuchenkova a battu la 85e mondiale Tamara Zidansek, de Slovénie, 7-5, 6-3, tandis que Krejcikova, non tête de série, a riposté au bord du gouffre pour survivre à Sakkari 7-5, 4-6, 9-7 après trois heures et 18 minutes. Pavlyuchenkova, quart de finaliste à Paris il y a dix ans, est devenue la première femme à disputer plus de 50 tournois majeurs avant de disputer sa première finale, battant la marque précédente de 44 établie par Roberta Vinci, finaliste de l’US Open 2015.

« Ça a été un long chemin. J’avais ma propre longue route spéciale. Tout le monde a des manières différentes. Je suis juste contente d’être en finale », a déclaré Pavlyuchenkova, 29 ans, qui a fait ses débuts en Grand Chelem à Wimbledon en 2007.

La 31e tête de série a perdu son service lors du match d’ouverture sur un court ensoleillé Philippe Chatrier, mais a profité d’un quatrième point de rupture contre Zidansek pour revenir 2-2.

Pavlyuchenkova, ancienne numéro un mondial junior et finaliste du simple filles de Roland Garros en 2006, a pris l’avantage 5-3 alors que Zidansek a pulvérisé un coup droit large.

Mais la Slovène a immédiatement riposté, récompensée pour sa persévérance et sa défense infatigable.

Zidansek s’est ensuite taillée deux balles de break à 5-5 mais Pavlyuchenkova a réussi à tenir, et la Russe a frappé le match suivant pour conclure le premier set alors que son adversaire commettait une double faute coûteuse.

Pavlyuchenkova a porté cet élan dans le deuxième set, brisant pour mener 2-0. Zidansek a répondu pour revenir au service mais a de nouveau été brisé alors que le Russe prenait l’avantage 4-1.

Zidansek, deux fois à deux points de la défaite au premier tour ici, a continué à se battre et les nerfs ont refait surface pour Pavlyuchenkova alors que deux doubles fautes ont permis à la Slovène de revenir à 4-3.

Mais Pavlyuchenkova n’allait pas être refusée, car une autre pause la laissait au service pour le match, la victoire étant assurée lorsque Zidansek a tiré à côté.

KREJCIKOVA REMPORTE UN THRILLER

Krejcikova, 33e, a donné à Roland-Garros sa quatrième finale féminine non classée en cinq ans après une victoire angoissante en trois sets contre la Grecque Sakkari.

« J’ai toujours voulu jouer un match comme celui-ci, un match difficile où nous jouons tous les deux si bien. Même si j’ai perdu aujourd’hui, je suis très fier de moi. Se battre, dans la vie, c’est la chose la plus importante », a déclaré Krejcikova.

Les deux joueuses ont pris un départ nerveux pour leur première demi-finale du Grand Chelem, la 17e tête de série Sakkari étant la première à servir lors du quatrième match alors qu’elle prenait une avance de 3-1.

Mais Krejcikova a décroché les quatre suivants, tirant 5-3 devant avec un lob sublime qui l’a laissée servir pour le set.

Le Tchèque a ensuite été brisé par l’amour alors que Sakkari a marqué huit points d’affilée pour égaliser à 5-5.

Une prise de routine de Krejcikova a remis la pression sur Sakkari, qui a rendu le set alors que son tir frappait le filet et flottait large.

Sakkari, qui a battu la vice-championne de l’année dernière Sofia Kenin puis la championne en titre Iga Swiatek au cours des deux derniers tours, s’est regroupée et a couru 4-0 devant dans la seconde.

Le Grec a repoussé un retour fougueux de Krejcikova pour forcer un décideur, Sakkari brisant pour un avantage de 2-1 et enregistrant un point de rupture lors du prochain match pour se consolider alors que la ligne d’arrivée se rapprochait de plus en plus.

Sakkari avait une balle de match à 5-3, mais la résiliente Krejcikova est restée en vie avec une volée de revers rapide, puis a reculé avant de se déplacer 6-5 devant.

Krejcikova a regardé trois balles de match de sa propre passe à 7-6, Sakkari sauvant une paire avec un vainqueur du revers et un as.

Krejcikova a tenu à nouveau avec un confort relatif et a apporté une autre balle de match sur le service de Sakkari. Un coup droit du Grec a été appelé long, mais l’arbitre de chaise a annulé de façon spectaculaire – même si les rediffusions télévisées ont montré que le ballon était sorti.

Plutôt que de s’attarder sur sa malchance apparente, Krejcikova a apporté une cinquième balle de match, se transformant après trois heures et 18 minutes avec un vainqueur du revers sur la ligne.

Résultats Open de France 2021, Jour 12 :

Demi-finales simples dames :

Barbora Krejcikova (CZE) avec Maria Sakkari (GRE x17) 7-5, 4-6, 9-7

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS x31) contre Tamara Zidansek (SLO) 7-5, 6-3

Finale Double Mixte :

Desirae Krawczyk/Joe Salisbury (USA/GBR) bt Elena Vesnina/Aslan Karatsev (RUS/RUS) 2-6, 6-4, 10-5

