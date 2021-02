MELBOURNE, Australie: Serena Williams a trouvé une doublure d’argent dans le départ retardé de l’Open d’Australie, le tournoi du Grand Chelem d’ouverture de la saison qui commence trois semaines plus tard que d’habitude en raison de la pandémie COVID-19.

Il est temps de se remettre d’une blessure à Achille qui a mis fin à sa course à Roland-Garros de l’an dernier avant son match de deuxième tour. Temps supplémentaire avec sa fille, bien qu’en quarantaine à l’hôtel.

L’Américaine de 39 ans, sept fois championne de l’Open d’Australie, a relancé sa longue quête d’un 24e titre du Grand Chelem en simple avec une victoire 6-1, 6-4 contre Daria Gavrilova lundi dans un tournoi de mise au point à Melbourne Park.

Il y a six tournois organisés cette semaine pour donner aux joueurs une chance de jouer au tennis compétitif avant le début du premier tournoi majeur de l’année lundi prochain. Williams joue dans la Yarra Valley Classic, aux côtés d’Ash Barty et de la championne en titre de l’Open d’Australie Sofia Kenin.

Williams a déclaré qu’elle repoussait les limites en étant suffisamment en forme pour concourir à Melbourne Park.

J’avais besoin à chaque fois que je ne pense pas que j’aurais été ici si c’était pendant la saison régulière, dit-elle. «Alors, ouf, c’était une bénédiction indésirable, je dirais, mais c’était vraiment nécessaire pour moi.

Donc, j’ai vraiment pris ce temps pour récupérer et faire de mon mieux et maintenant c’est beaucoup mieux.

Williams a disputé un match d’exhibition contre Naomi Osaka à Adélaïde vendredi dernier lors de sa première action post-quarantaine.

Contre Gavrilova sur Margaret Court Arena, elle portait une chemise à manches longues tout au long du match lors d’une journée d’été relativement fraîche à Melbourne et a déclaré plus tard qu’elle avait réalisé ce qu’elle avait visé à réaliser pour une rencontre de deuxième tour principalement les 1 1/2 heures sur tribunal.

Williams a frappé 28 gagnants et a eu 19 erreurs directes, converti trois de ses six points d’arrêt et repoussé les quatre qu’elle a affrontés.

Les quelques semaines de congé supplémentaires avant la saison signifiaient qu’il y avait juste assez de temps pour la préparation minimale.

Honnêtement, pas autant que je l’aurais souhaité, parce que j’avais besoin de prendre Achille… oh mon Dieu, je ne savais pas que ce serait aussi long, dit-elle. Donc je repoussais définitivement les limites, mais je suis là.

Williams a été bloquée sur 23 titres majeurs en simple depuis l’Open d’Australie 2017, alors qu’elle était enceinte de deux mois de sa fille Olympia, maintenant âgée de 3 ans.

Dans d’autres matches de la Yarra River Classic, la n ° 13 Danielle Collins a battu Nina Stojanovic 6-2, 6-1 et Petra Martic, septième tête de série, a battu Vera Lapko 4-6, 6-3, 6-2.

AVANCES HALEP

Simona Halep, deuxième tête de série du trophée Gippsland, a remporté une victoire de 6-4, 6-4 au deuxième tour contre Anastasia Potapova pour avancer avec Elina Svitolina, la troisième tête de série, la n ° 8 Karolina Muchova et la n ° 8. 9 Ekaterina Alexandrova.

Plus tôt, Coco Gauff était en pause de service dans le deuxième set et semblait être au bord de la victoire lors de son match du premier tour avant de devoir repousser Jil Teichmann 6-3, 6-7 (6), 7-6 ( 5).

SEMAINE DE RÉCHAUFFEMENT

Le premier tournoi du Grand Chelem de l’année a été retardé de trois semaines pour permettre les protocoles COVID-19 qui obligeaient toutes les personnes arrivant en Australie à passer 14 jours en quarantaine.

Le plus grand tournoi masculin est l’événement par équipe de la Coupe ATP, qui commence mardi. Les autres tournois masculins sont le Great Ocean Road Open et le Murray River Open.

En plus du Gippsland Trophy et de la Yarra Valley Classic, la WTA possède le Grampians Trophy. L’événement Grampians est un tournoi de 28 tirages au sort et ouvert uniquement aux joueurs qui ont été contraints à un verrouillage dur pendant 14 jours sans bénéficier de la pratique en raison de cas positifs de COVID-19 sur leurs vols charters vers l’Australie.

TIAFOE OUT

Corentin Moutet, de France, a remporté un match difficile au premier tour contre la quart de finale de l’Open d’Australie 2019, Frances Tiafoe, battant l’Américaine 3-6, 6-4, 6-4 au Murray River Open.

Deux Américains ont avancé, avec Tommy Paul, cinquième tête de série, battant Cameron Norrie 4-6, 7-6 (2) 6-3 et Mackenzie McDonald battant Richard Gasquet, 14e tête de série, 7-6 (2), 7-5.

ANDERSON ADVANCES

Le double finaliste du Grand Chelem, Kevin Anderson, a ouvert le tournoi Great Ocean Road Open avec une victoire de 6-4 et 7-5 sur l’Espagnol Feliciano Lopez, 16e favori.

Le numéro 13, Aljaz Bedene, a remporté une dure victoire au premier tour, battant Yasutaka Uchiyama, du Japon, 7-6 (5), 7-6 (5).

