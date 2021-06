New Delhi: La première émission télévisée de feu l’acteur Sushant Singh Rajput, « Pavitra Rishta », a terminé ses 12 ans mardi. Se souvenant du tournage du projet, l’actrice Ankita Lokhande, qui était en couple avec Sushant dans la série, a consulté son compte Instagram et a partagé un clip la mettant en scène avec Sushant.

Créé par Ekta Kapoor, le spectacle tournait autour de Manav (Sushant) et Archana (Ankita), un couple marié. Les deux sont devenus un favori des ménages avec leur passage dans le drame hindi. En fait, non seulement dans la vie réelle, les deux sont tombés éperdument amoureux l’un de l’autre dans la vraie vie également, lors du tournage de la série.

Cependant, ils se sont séparés après avoir été en couple pendant près de six ans.

« 12 ans ! Oh, oui… oui, c’est 12 ans de Pavitra Rishta, le temps passe très vite. Avec plus de 66 récompenses, Pavitra Rishta reste l’une des émissions les plus appréciées de la télévision indienne. Voici à 12 années glorieuses de ce spectacle emblématique… Ce qui m’a non seulement donné Archana, mais aussi l’amour dans le monde entier et a fait de moi qui je suis aujourd’hui », a posté Ankita.

Dans la vidéo, nous pouvons voir des aperçus de Sushant et Ankita de leur spectacle emblématique. Ankita a également remercié Ekta de lui avoir donné l’opportunité de jouer Archana dans la série. « Merci @balajitelefilmslimited @ektarkapoor de m’avoir fait Archana et merci à tous les acteurs et l’équipe. Merci maa et paa de m’avoir toujours soutenu », a-t-elle conclu .

Republiant le clip d’Ankita, Ekta a écrit : « 12 ans et un million de souvenirs plus tard. La douleur, l’amour et l’angoisse font de ce spectacle le lien le plus pur de tous les temps ! #pavitrarishta tu as ressuscité ma carrière m’a donné des liens à vie ! Merciuuuuuu. » les messages ont sans aucun doute rendu les fans de Sushant nostalgiques.

Ils ont inondé le message d’une série de messages émotionnels. « Missing Sushant. C’était un acteur tellement brillant », a commenté un utilisateur. « Sushant me manque vraiment », a écrit un autre.

Sushant a rendu son dernier soupir le 14 juin 2020. Les premières enquêtes de la police de Mumbai ont conclu qu’il s’était suicidé. L’affaire est toujours sous enquête.