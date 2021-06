Pavitra Rishta 2 : Shaheer Sheikh pour jouer le rôle de Manav aka Sushant Singh Rajput, Ankita Lokhande de retour en Archana ? | Nouvelles télévisées

New Delhi : L’une des émissions de télévision les plus populaires de « Pavitra Rishta » de Balaji Telefilms d’Ekta Kapoor est prête pour sa deuxième saison et le buzz autour de ses acteurs principaux est élevé. Des spéculations circulent sur l’acteur d’Arjun Shaheer Sheikh comme étant le premier choix pour jouer Manav face à Ankita Lokhande alias Archana.

Le rapport de Pinkvilla.com a cité une source disant: « Shaheer Sheikh est venu à bord de Pavitra Rishta 2.0 pour représenter le personnage emblématique de Manav. Ankita sera de retour pour jouer Archana après 7 longues années. Les autres membres de la distribution seront bientôt verrouillés. «

Un tour à Pavitra Rishta est en route et on dirait que Shaheer Sheikh se mettra à la place de l’acteur décédé Sushant Singh Rajput en tant que Manav.

Après que SSR ait quitté la série pour sa carrière cinématographique, l’acteur Hiten Tejwani a joué le rôle de Manav pendant près de 3 ans. Pavitra Rishta a cessé ses activités en 2014.

L’émission a pris 12 ans le 1er juin 2021, et rappelant le projet, Ankita Lokhande, s’est rendue sur son compte Instagram et a même partagé un clip la mettant en scène avec Sushant.

Créé par Ekta Kapoor, le spectacle tournait autour de Manav (Sushant) et Archana (Ankita), un couple marié. Les deux sont devenus un favori des ménages avec leur passage dans le drame hindi.

Sushant et Ankita sont sortis ensemble pendant environ six ans avant de rompre.