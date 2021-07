Pavitra Rishta 2 : Shaheer Sheikh incarnera Manav, Ankita Lokhande de retour Archana ! – Voir photos | Nouvelles télévisées

New Delhi: L’émission télévisée à succès ‘Pavitra Rishta’ sera de retour sur la plateforme numérique d’Ekta Kapoor ALTBalaji et les fans sont ravis de la nouvelle ! Dimanche, le compte Instagram de la plateforme OTT a récemment dévoilé le premier look de la partie 2 de l’émission. Il semble que Shaheer Sheikh jouera le rôle de Manav, remplaçant l’acteur décédé Sushant Singh Rajput, tandis qu’Ankita Lokhande reviendra à l’écran en tant qu’Archana.

Dans le premier regard de la série, Ankita et Shaheer sont vus posant en personnage avec un clap. Les deux sont vêtus de caractère et ramènent de nombreux souvenirs du spectacle emblématique. Dans la légende, les créateurs de la série ont écrit : « Parfois, dans la plupart des vies ordinaires, nous trouvons l’histoire d’amour la plus extraordinaire. Soyez témoin de l’histoire d’amour extraordinaire de Manav et Archana. #PavitraRishta Le tournage commence ; bientôt en streaming sur #ALTBalaji. »

Consultez le poste:

Le tournage de Pavitra Rishta 2 a commencé et les fans sont super excités par ce que la série leur réserve.

Plus tôt cette année, le 1er juin, l’émission avait marqué 12 ans – une étape importante. Le spectacle, créé par Ekta Kapoor, tournait autour d’un couple marié, Manav et Archana. Les deux sont devenus les favoris des ménages car leur « jodi » a été un grand succès ! Sushant Singh Rajput, qui avait joué Manav plus tôt, et Ankita Lokhande sont même sortis ensemble dans la vraie vie pendant le spectacle. Cependant, leur relation a pris fin après quelques années. Maintenant, Ankita Lokhande sort avec un homme d’affaires nommé Vicky Jain.