Pavitra Punia se fiance avec son petit ami Eijaz Khan, ce dernier partage des photos d’une proposition de rêve

Suite aux spéculations selon lesquelles Pavitra Punia et Eijaz Khan étaient fiancés, l’actrice a vérifié la nouvelle et a déclaré qu’Eijaz lui avait effectivement proposé.

Eijaz Khan a publié une série d’images sur Instagram montrant la réponse de Pavitra Punia à la proposition.

Il a légendé le post, “Bébé, si nous continuons à attendre le bon moment, ça ne le sera jamais, je te promets de mon mieux, veux-tu m’épouser ? Elle a dit oui ”





Auparavant, Pavitra avait écrit une longue note pour l’anniversaire d’Eijaz.

Il a écrit : « À la superstar pour beaucoup. Mais un paradis pour moi. À l’homme qui ne manque jamais de me surprendre avec des actes qu’un ange ne peut accomplir que dans le monde d’aujourd’hui. À l’homme qui m’apprend à être altruiste quand j’en ai le plus besoin. . À l’homme qui peut être un enfant pour moi, au mentor pour moi. À l’homme dont je me sens fier et au sommet du monde quand tu me tiens la main.

Elle a ajouté : “À l’homme qui est si ambitieux, authentique et franc. À l’homme qui ne nous quitte jamais quand les choses ne vont pas facilement. À l’homme qui ne manque jamais de me faire tomber amoureuse de lui encore et encore et encore♾. À l’homme qui est le plus beau de ce monde pour moi. À l’homme qui est l’homme de ma vie. À l’homme qui s’appelle fièrement un père de famille maintenant. À l’homme si intelligent et Nobel que je manque de mots pour apprécier vous plusieurs fois et soyez époustouflé. Aucun mot ne suffira peut-être à vous dire à quel point vous êtes précieux pour moi. Joyeux anniversaire Bubbi.

Le couple se fréquente depuis un moment. Ils sont tombés amoureux après s’être rencontrés sur Bigg Boss 14. Ils se sont proclamés leur amour l’un pour l’autre dans l’émission, et ils sont ensemble depuis.